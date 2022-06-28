Hedef 'dünyayı birbirine bağlamak'... 140 ülke İstanbul'da buluştu

Sivil havacılıkta eğitim başta olmak üzere küresel düzeyde iş birliğini geliştirmek için düzenlenen sempozyum (ICAO Global Implementation Support Symposium 2022-ICAO GISS), küresel havacılık otoritelerini, ulusal ve uluslararası havacılık kuruluşlarını, hava seyrüsefer hizmet sağlayıcılarını, akademik kurumları ve üye ülkelerin sivil havacılık otoritelerini İstanbul'da bir araya getirdi.

Sempozyumun açılışında konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, etkinliğin açılışına katılması planlanan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun incelemelerde bulunmak üzere aşırı yağıştan etkilenen Orta Karadeniz bölgesinde olduğunu söyledi.

İstanbul'un muazzam konumu sayesinde dünyanın merkezinde olduğunu dile getiren İskurt, "Bu merkezi konum bize turizmden ticarete, ticaretten havacılığa birçok fayda sağlıyor. Bu nedenle İstanbul'u havacılık sektörünün merkezi olması için büyük gayret sarf ediyoruz." dedi.

İskurt, dünya havacılığının kalbinin attığı İstanbul'da düzenlenen sempozyumun, havacılık ekosisteminin kilit oyuncularını buluşturduğunu kaydederek, "Etkinlikte, havacılık, eğitim ve dijitalleşme alanlarında düzenlenecek interaktif oturumlarla, salgın sonrası dönemin şekillendirilmesine yönelik önemli çıktıların olacağı kanaatindeyim." diye konuştu.

Türkiye'nin son 20 yılda havacılık alanındaki başarı öyküsü yazdığını aktaran İskurt, "İstanbul Havalimanı'nın bulunduğu bölgeden 4 saatlik uçuşla 1 milyar 650 milyon insanın yaşadığı, 38 trilyon dolar GSMH'ye sahip ve 7 trilyon 45 milyar dolar ticaret hacmi bulunan 67 ülkeye ulaşabiliyoruz." ifadelerini kullandı.

- TÜRKİYE'DEN 129 ÜLKEYE UÇUŞ

Bakan Yardımcısı İskurt, Türkiye'nin halihazırda 129 ülkede 338 noktaya uçuş ağı olan bir ülke haline geldiğini belirterek, hava taşımacılığında 30'uncu sıradan 10'unculuğa yükseldiklerini söyledi.

Hava yolu sektörüne 2003'ten bu yana yaklaşık 16,2 milyar dolarlık yatırım yaptıklarını dile getiren İskurt, İstanbul Havalimanı'nı hayata geçirerek havacılık sektöründe söz sahibi olduklarını kanıtladıklarını bildirdi.

İskurt, "İstanbul Havalimanı, fiziki alt yapısı, teknoloji yatırımları, hizmet kalitesi ve bulunduğu bölge itibarıyla turizm için küresel bir HUB konumuna gelmiştir. Havalimanımız ile doğudan batıya uzanan çok geniş bir coğrafyanın merkezi konumundaki bu eşsiz kentin uluslararası marka değerine katkı sunarak fark yaratıyoruz. İstanbul Havalimanı'nın potansiyeline paralel olarak bayrak taşıyıcımız THY'nin büyüme stratejisi de ülkemizin havacılık sektöründeki iddiasını ortaya koyuyor." diye konuştu.

THY'nin, salgının izlerini sildiğini, sefer düzenlediği ülke sayısını 129'a, destinasyon sayısını da 338'e çıkardığını kaydeden İskurt, şirketin yolcularına en üst kalitede hizmet sunduğunu anlattı.

- "TÜRKİYE, HAVA-KARGO AĞININ DA HUB'I OLACAK"

Enver İskurt, bugün 57'ye yükselen havalimanı sayısının 2053'e kadar 61'e çıkarılacağını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Havacılığın gelecekteki en önemli meselelerinden 'emisyon' konusunda büyük bir planlama yaptığımızın bilinmesini istiyorum. Emisyon izleme, raporlama, doğrulama altyapısı oluşturacak ve karbon emisyonları stratejik şekilde yöneteceğiz. Hava yolu taşımacılığı için çevre dostu bio-yakıt veya sentetik yakıt üreteceğiz. Bölgesel hava yolu kargo taşımacılığını daha da geliştireceğiz, Türkiye, hava-kargo ağının da HUB'ı olacak."

İskurt, ulaşımın tüm alanlarındaki yatırımlarına aralıksız devam ettiklerini kaydederek, "Bu hedef doğrultusunda ilk 'Türk malı' uçağı üretme yolundaki milli çabalarımız, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüz tarafından verilen ve EASA (European Aviation Safety Agency) tarafından 'Hürkuş Eğitim Uçağı' için alınan Tip Sertifikası ile sonuçlandı. Kendi uçağımızı tasarlayıp üretebilecek kapasiteye sahip olmanın haklı gururunu yaşıyoruz." şeklinde konuştu.

- "ULUSLARARASI STANDARTLARDAN ASLA ÖDÜN VERMEYECEĞİZ"

Bakan Yardımcısı İskurt, Türkiye'nin uluslararası sivil havacılığın güvenli ve emniyetli şekilde gelişimini sağlamak için uluslararası standartlardan asla ödün vermeyeceğinin altını çizdi.

Bölgesel ve küresel ortaklıkları güçlendirerek ICAO'nun "Hiçbir Ülke Geride Kalmasın" misyonu doğrultusunda çalışmalarını aralıksız sürdüreceklerini ifade eden İskurt, devletlerin, kuruluşların ve şirketlerin başarılarını ve deneyimlerini diğer ülkelerle paylaşmalarının öneminden bahsetti.

- "İŞ BİRLİĞİ HEPİMİZ İÇİN POZİTİF SONUÇLAR GETİRECEK"

Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü Genel Sekreteri Juan Carlos Salazar ise Türkiye'ye, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına ve Bakan Adil Karaismailoğlu'na sempozyuma verdiği katkılar nedeniyle teşekkür ederek sözlerine başladı.

ICAO'nun bu etkinliklerle iş birliğini ve dayanışmayı artırmayı amaçladığını anlatan Salazar, örgütün küresel sivil havacılığa yönelik faaliyetlerinden bahsetti.

Salazar, havacılık talebinde yaşanan artışa değinerek, hava yolları firmalarının çalışan ve pilot bulmakta zaman zaman zorlandığını bildirdi.

Ortak bir çıkar için dayanışma içerisinde dünyayı yeniden birbirine bağlamak istediklerini aktaran Salazar, ICAO'nun bu yolda ülkelere sunduğu desteğe devam edeceğini söyledi.

Salazar, eğitim geliştirme ve kapasite oluşturma bağlamında uluslararası organizasyonlar, ülkeler, kurumlar ve ilgili paydaşlar ile beraber çalışmak istediklerini belirterek, "Dolayısıyla havacılıkta harcanmış her bir dolar nihayetinde pozitif sonuçlar getirecektir. Bu da ekonomiye büyük bir katkıda bulunacaktır. Aynı şekilde doğrudan istihdam yaratacaktır ve istihdamın başka sektörlerde de büyümesini etkileyecektir." diye konuştu.

- "THY, KOVİD-19 SONRASI YENİ DÖNEME HAZIR"

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat ise "dünyayı yeniden birbirine bağlıyoruz" temasıyla gerçekleşen etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ederek, İstanbul'un dünyanın en kadim şehirlerinden olduğunu söyledi.

Dünyanın en fazla noktasına uçan THY'nin genç filosuyla dünyayı birbirine bağlamaya devam ettiğini dile getiren Bolat, "Yeni dünyada elbette sevdiklerimizle kavuşmamız aslında en büyük ilaç. Öyle değil mi? Bağlantıları güçlendirmek, yeni yerlere gitmek, yeni deneyimler kazanmak, keşfetmek, yenilenmek ve de sevdiklerimizle yine bir arada olmak istiyoruz." diye konuştu.

Bolat, ortaklarıyla güçlü ilişkiler geliştirerek ve iş birlikleri yaparak ICAO ile çalışmaları güçlendireceklerini kaydederek, havacılık sektörünü gelecekte yaşanacak muhtemel şoklara karşı daha dirençli hale getirebileceklerini bildirdi.

THY'nin Kovid-19'un başından bu yana hayata geçirdiği uygulamalardan ve iş birliklerinden bahseden Bolat, seyahat deneyimlerini geliştirmeye, dönüştürmeye ve dijital yatırımlarla donatmaya devam edeceklerini anlattı.

Bolat, hava yolları endüstrisinin Kovid-19 sonrası dönemdeki değişikliklere kendini adapte etmek için hazırlandığını kaydederek, şu açıklamalarda bulundu:

"Ben de ekibim de ekip arkadaşlarım da bu maraton için hazırız ve herkese de bu değişim sürecine hazır olmasını temenni ediyorum. Kovid sonrası dönemde rekabet çok daha güçlü hale gelecek. Müşterilerin memnuniyetinin güçlendirilmesi ve sürdürülebilir iş modellerinin geliştirilmesi, hava yollarının dijitalleşmesi ve analitik ufukta bizleri bekleyen adımlar olacak. Daha akıllı adımlarla karar alma süreçlerini güçlendireceğiz ve gereken yatırımları yapıp ardından meyvelerini toplayacağız tüm bu yaptığımız çalışmaların."

Sivil Havacılık Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Yüksek de yeni havacılık yaklaşımından, sivil havacılıkta kurumsal dönüşüm modelinden, havacılık bilgi sistemi otomasyonundan akıllı ve faydalı havacılık sisteminden bahsetti.

Türkiye'nin diğer ülkelerin kapasite geliştirmesinde ICAO'ya katkı sunmaya devam edeceğini dile getiren Yüksek, bu organizasyona üye seçiminde politik yaklaşımların göz önünde bulundurulmaması gerektiğini söyledi.

- 9 FARKLI OTURUMDA 60'TAN FAZLA KATILIMCI KONUŞMA YAPACAK



Dünyanın 140 ülkesinden katılımcıları bir araya geldiği ve 4 gün sürecek sempozyumda 9 farklı oturumda 60'ı aşkın üst düzey katılımcı konuşma yapacak.

Küresel havacılık sektörünün dünü, bugünü ve geleceğinin tüm yönleriyle masaya yatırılacağı etkinlikte, ICAO'nun havacılık otoritelerinin üst ve orta yöneticileri ve endüstri paydaşları bir araya gelecek. Küresel hava taşımacılığı için güvenli, emniyetli, sürdürülebilir ve verimli bir geleceği desteklemek için en iyi uygulamalar, en son trendler ve yenilikler hakkında bilgi ve görüş alışverişinde bulunulacak.