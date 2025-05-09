Hedef tam isabetle vuruldu! MSB'den gururlandıran paylaşım

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "DENİZKURDU-II 2025 Tatbikatı tüm hızıyla devam ediyor. Deniz Kuvvetlerimize ait AH-1W Süper Cobra helikopterlerinin top, roket ve güdümlü mermi atışlarıyla hedefler başarıyla imha ediliyor." ifadeleri kullanıldı.

Tam İsabet! ��



DENİZKURDU-II 2025 Tatbikatı tüm hızıyla devam ediyor.



Deniz Kuvvetlerimize ait AH-1W Süper Cobra helikopterlerinin top, roket ve güdümlü mermi atışlarıyla hedefler başarıyla imha ediliyor.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/w3k2d2oUbY — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 9, 2025

Paylaşımda, helikopterden yapılan atışlara ilişkin görüntü de yer aldı.