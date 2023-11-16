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Güncel

HEDEP'ten Özgür Özel'e 'teröristbaşı Öcalan' ayarı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, göreve gelir gelmez ilk iş olarak terör tutuklusu Selahattin Demirtaş'a selam göndermiş, kendisine yöneltilen eleştirilere, 'Abdullah Öcalan'dan medet umacağıma Selahattin Demirtaş'a yapılan hukuksuzluğu eleştirmek çok daha izah edilebilir bir şeydir.' diyerek cevap vermişti. Ancak bu açıklama partisinin ittifak ortağını kızdırdı. HEDEP Sözcüsü Ayşegül Doğan, Özel'e tepki gösterdi.

16 Kasım 2023 Perşembe 08:16 - Güncelleme:
HEDEP'ten Özgür Özel'e 'teröristbaşı Öcalan' ayarı
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Geçtiğimiz günlerde Ankara'da düzenlenen 38'inci Olağan Kurultayı'nda CHP Genel Başkanı seçilen Özgür Özel, delegelere hitabı sırasında, terör tutuklusu HDP'li Selahattin Demirtaş ve Gezi olaylarının finansörü tutuklu Osman Kavala'ya selam göndermişti.

ÖZGÜR ÖZEL 'DEMİRTAŞ' SÖZLERİNİN ARKASINDA

Yaşananlara ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Aktörler değişti, genel başkanlar değişti ama CHP'nin faşist kodlarında hiçbir değişiklik olmadı. Değişim dediler, yenilenme dediler. Ama kurultaylarında Selosundan Kavalasına tekmiline birden selam çaktılar" ifadelerini kullandı.

Özel kendisine yöneltilen eleştirilere, "Abdullah Öcalan'dan medet umacağıma Selahattin Demirtaş'a yapılan hukuksuzluğu eleştirmek çok daha izah edilebilir bir şeydir." diyerek cevap verdi.

Bu açıklama CHP'nin ittifak ortağı HEDEP'i bir hayli kızdırdı.

HDP'DEN ÖZGÜR ÖZEL'E 'ÖCALAN' AYARI

HEDEP Sözcüsü Ayşegül Doğan, "İyi Kürt kötü Kürt oyunlarınız daha önce çok denendi" diyerek Özel'e tepki gösterdi.

X hesabından paylaşım yapan Doğan, "Bir yandan demokrat, insan haklarına saygılı görünmeye çalışan, öte yandan sorunları kördüğüme çevirmiş olan devlet ezberleriyle statükoya göz kırpan bir lider "değişim" iddiasında gerçekten kararlı mı? Yıllardır hiçbir hukuk normu gözetilmeden tecritte tutulan Öcalan hakkında bir şey söylemeden önce onun temel hukuki hakları için kılınızı kıpırdattınız mı? İyi Kürt, kötü Kürt oyunlarınız daha önce çok denendi. Karşılıklı düşmanlarınızı tartarken de Kürtleri kullanıyorsunuz. Buna izin vermeyiz!" diye yazdı.

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