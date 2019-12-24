24.12.2019 14:47 - Güncelleme: 24.12.2019 14:47

Hekimoğlu'nun Ateş'i kimdir? Hekimoğlu'nun Ateş'i Timuçin Esen kimdir, kaç yaşında? gibi soruların yanıtları tüm Hekimoğlu izleyicileri tarafından merak ediliyor. “House M.D.” dizisinin Türkiye uyarlaması “Hekimoğlu” dizisi yeni bölümleri ile izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Başrolde Ateş Hekimoğlu karakterine başarılı oyuncu Timuçin Esen hayat veriyor. Hekimoğlu'nun Ateş'ine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

HEKİMOĞLU'NUN ATEŞ'İ KİMDİR?

40’lı yaşlarında. Tıbbi Sherlock Holmes. Bir tıp dehası… Ateş Hekimoğlu, enfeksiyon hastalıkları ve nefroloji konusunda nam salmış başarılı bir doktordur. Hekimoğlu zekası ve hastalıkları teşhis ederken kullandığı farklı yöntemleriyle şaşırtır ve hayranlık uyandırır. Her yeni karmaşık vaka onun için çözülmeyi bekleyen bir bulmaca gibi, kışkırtıcı ve heyecan vericidir. “Herkes yalan söyler” cümlesi klasik haline gelen Hekimoğlu, bu özelliklerinden dolayı takip edilmesi zevkli ve vazgeçilmez bir karakterdir.

HEKİMOĞLU'NUN ATEŞ'İ TİMUÇİN ESEN KİMDİR?

Timuçin Esen, 1973 yılında Adana’da doğmuştur. Eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nde tamamlamıştır. İtalya ve ABD'de de tiyatro eğitimi almıştır. Los Angeles’taki California Insitute of the Arts Üniversitesi’nde 7 yıl sinema - yönetmenlik üzerine master yapmıştır. Ayrıca ABD’deki ünlü oyuncu koçu Larry Moss’un öğrencilerinden biridir.

Öğrencilik yıllarında 'Çıkmaz Sokak' adında orta metrajlı bir film çekmiştir. Bu filmde Engin Günaydın ve Olgun Şimşek rol almıştır. Konusu varoşlarda geçen, değişik anlatımı olan filmin bir kısmı digital çekimle yapılmış, belgesel ağırlıklı bir filmdir. Türkiye’ye döndükten sonra, Gurbet Kadını dizisinde “Hakkı Ağa” rolüyle gönüllerde taht kuran oyuncu, dizi sonrasında Meltem Cumbul ve Şener Şen’le beraber Gönül Yarası adlı sinema filminde rol almıştır. Bu filmde; gözü kara, aşkı için dünyayı yakacak bir adam olan “Halil” karakterini canlandıran Esen, canlandırdığı bu karakterle 42. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ve SİYAD(Sinema Yazarları Derneği)'da“ En iyi Yardımcı Erkek oyuncu ödülünü almıştır.

Sonrasında yonetmenliğini Uğur Yücel'in yaptigi Yazı Tura adlı filmde asker rolünü canlandırmıştır. Hırsız Polis adlı dizide; ideallerinin peşinden giden, adaleti gerçekleştirmek için çalışan, kendini tümüyle işine adayan, ama ‘Mavi’ bir aşkla karşılaşan “Çınar” rolüyle izleyicilerin beğenisini toplamistir.Timuçin Esen bu rolüyle birçok ödül almıştır. 2006-2008 yılları arasında Melih Cevdet Anday'in eseri olan Mikado'nun Çöpleri isimli tiyatro oyununda rol almıştır. Sanatçı Tolga Örnek'in yönetmenliğini yaptığı Labirent filminde Meltem Cumbul'la tekrar kamera karşısına geçmiştir. Bu filmde Esen, Fikret adındaki bir istihbaratçıyı canlandırmıştır. Sanatçı bu rolüyle 17. Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Oyuncu Ödülleri töreninde Ayhan Işık Özel Ödülü'nü almıştır. Aynı zamanda bu rolüyle Uluslararası Madrid Film Festivali Yabancı Dilde En İyi Erkek Oyuncu dalında aday gösterilmiştir.

Ayrıca sanatçının 18.02.2011 tarihinde çıkardığı 'Mayhoş' adında bir albümü vardır.

Galip Derviş isimli dizinin jenerik müziğini seslendirmektedir.

2014-2015 yıllarında Gönül İşleri dizisinde "Yılmaz Durmaz" (Deli Yılmaz) karakterine hayat vermiştir. Dört büyük külüpte ve eski bir Anadolu takımında top koşturduktan sonra jübile yapıp aile hayatına karışan, deli dolu hareketleri olan, ailenin tüm üyelerini canı gibi seven bir karakteri canlandırmıştır.