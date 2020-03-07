Helenistik döneme ait Zeus Heykeli'ni satışa çıkardılar

IHA 07 Mart 2020 Cumartesi 10:52 - Güncelleme: 07 Mart 2020 Cumartesi 10:52

Manisa’nın Salihli ilçesinde dün 19.00 sıralarında Güneş Mahallesi’nde ikamet eden T.K. (51) isimli şahsın elinde Helenistik döneme ait Zeus heykeli olduğu ve bu heykeli satmaya çalıştığının istihbaratını alan Salihli Merkez Jandarma Komutanlığı ve 8’inci JASAT Timi şüpheli şahsın ikametine operasyon düzenledi. Alınan arama kararı sonrası şüpheli T.K.’nın kendi ikametinin garajında yapılan aramada tarihi eser heykel ile birlikte 6 şahıs gözaltına alındı. Şüphelilerin adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.