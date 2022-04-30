Helikopter destekli Erzurum'u çevre illere bağlayan kara yollarında trafik denetimi

Erzurum Devlet Hava Meydan Komutanlığından havalanan helikopterle ilk olarak kent semalarında sorumluluk bölgelerindeki araç yoğunluğunu denetleyen ekipler, daha sonra rotalarını Erzurum-Bingöl kara yoluna çevirdi.
Buradaki trafiği havadan kontrol eden ekipler, hatalı ve trafik kurallarına uymayan sürücüleri, telsiz aracılığıyla kontrol noktasındaki ekiplere bildirdi.
Trafik kurallarına uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı.
Erzurum-Erzincan ile Erzurum-Kars kara yollarını da denetleyen ekipler, trafik denetimlerini bayram tatili boyunca sürdürecek.