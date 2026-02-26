İSTANBUL 8°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Şubat 2026 Perşembe / 10 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,9055
  • EURO
    52,0145
  • ALTIN
    7326.27
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Helikopter destekli eş zamanlı baskın! Organize suç örgütüne operasyon: 18 gözaltı
Güncel

Helikopter destekli eş zamanlı baskın! Organize suç örgütüne operasyon: 18 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda, liderliğini S.B.'nin yaptığı suç örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirildi. Polis ekiplerinin eş zamanlı baskınlarında 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İHA26 Şubat 2026 Perşembe 09:58 - Güncelleme:
Helikopter destekli eş zamanlı baskın! Organize suç örgütüne operasyon: 18 gözaltı
ABONE OL

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri; Menderes, Karabağlar ve Konak ilçelerine bağlı Kadifekale ile Eşrefpaşa bölgelerinde faaliyet gösteren suç örgütü ile örgüte silah temin eden şahısları takibe aldı.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından, İzmir merkezli Trabzon ve Mersin illerinde belirlenen toplam 24 adrese yönelik düğmeye basıldı.

HELİKOPTER DESTEKLİ EŞ ZAMANLI BASKIN

Özel harekat polislerinin de katıldığı ve havadan helikopter desteği sağlanan eş zamanlı operasyonda, hedef adreslere girilerek 18 şüpheli yakalandı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 3 şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmaların ise devam ettiği öğrenildi.

ÇELİK YELEK VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerde yapılan aramalarda; 1 adet tabanca, 2 adet tüfek, 1 adet çelik yelek ve bu silahlara ait çok sayıda fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

  • izmir
  • Cumhuriyet Başsavcılığı
  • gözaltılar

ÖNERİLEN VİDEO

Şehidimizin son görüntüleri ortaya çıktı: Göklerdeki istikbalimiz için buradayız

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.