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Helikopter kazasında şehit olan Teğmen Tunahan Dağlı, Samsun'da toprağa verildi

Isparta'da helikopter kazasında şehit olan Teğmen Tunahan Dağlı'nın cenazesi, memleketi Samsun'un Vezirköprü ilçesinde toprağa verildi.

AA10 Aralık 2024 Salı 16:30 - Güncelleme:
Helikopter kazasında şehit olan Teğmen Tunahan Dağlı, Samsun'da toprağa verildi
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Isparta'dan askeri kargo uçağı ile Amasya Merzifon Havalimanı'na getirilen şehit Dağlı'nın naaşı, helallik alınması için Vezirköprü ilçesindeki baba ocağına götürüldü.

Burada helallik alınmasının ardından şehidin naaşı, Köprülü Mehmet Paşa Camisi'ne getirildi. Şehit annesi Fatma Dağlı ile kardeşleri Gamze ve Fuat Dağlı, bir süre askerlerin omzunda taşınarak musalla taşına konulan ay yıldızlı bayrağa sarılı tabuta sarıldı.

Törende şehidin kız kardeşi Gamze Dağlı, ağabeyinin kepini elinden bırakmadı.

ESENTEPE MEZARLIĞI'NDAKİ ŞEHİTLİKTE TOPRAĞA VERİLDİ

İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehit Dağlı'nın cenazesi, Esentepe Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verildi.

Cenaze törenine şehidin yakınlarının yanı sıra Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Samsun milletvekilleri Ersan Aksu, Orhan Kırcalı, AK Parti Bursa Milletvekili ve AK Parti Sosyal Politikalar Birim Başkan Yardımcısı Ahmet Kılıç, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

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