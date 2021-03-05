05 Mart 2021 Cuma 12:43 - Güncelleme: 05 Mart 2021 Cuma 12:43

Kaza Kırımı ne demek? sorusunun cevabı, Bitlis'te yaşanan helikopter kazası sonucu ilk neden olarak belirlendi. Milli Savunma Bakanlığı'nca, Bingöl'den Tatvan ilçesine gitmek üzere kalkan askeri helikopterin düşmesi sonucu 11 askerin şehit olduğu, yaralı askerlerin de olduğu açıklandı. Gelen acı haberin ardından Helikopterin kırıma uğraması nedir? sorusu, gündeme geldi. Helikopterin tekrar onarılabileceği durumlarda ortaya çıkan bu durum, bir havacılık terimidir. Peki Kaza Kırımı ne demek? İşte kaza kırımın anlamı ile ilgili ayrıntılı bilgiler

Kaza kırımı, helikopterin tekrar onarılmasına müsaade edecek düzeyde hasar görmesi anlamına geliyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Bitlis Tatvan kırsalındaki helikopter kazasında 11 asker şehit oldu. Arama çalışmaları sonucunda helikopterin kaza kırıma uğradığı tespit edildi.

KAZA KIRIMI NEDİR?

MSB'den gelen açıklamada, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait helikopterle irtibatın 14.25'te kesildiği aktarılırken, bölgede derhal İHA, CN-235 uçağı ve bir helikopter ile arama-kurtarma çalışmalarına başlandığı ifade edildi. Helikopter kırıma uğraması, helikopterin tekrar onarılmasına müsaade edecek düzeyde hasar görmesi anlamına geliyor. Kırımı uğramak sözü havacılık terimlerinden biridir.

HELİKOPERTİN KIRIMA UĞRAMASI NE DEMEK?

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Bitlis Tatvan kırsalındaki helikopter kazasında 11 asker şehit oldu. Arama çalışmaları sonucunda helikopterin kaza kırıma uğradığı tespit edildi.

KIRIM NE DEMEK?

Bir donanımın geri döndürülebilir hasara uğradığı, genellikle yaralanmaların olabileceği, can kaybının yaşanmadığı hadiselerdir.

Kırım kelimesi yaralanmalı durumlarda uçak veya helikopterin de kısmen sağlam olduğu durumlar için kullanılan bir ifadedir. Helikopterin tekrar onarılmasına müsade edecek düzeyde hasar görmesidir.

Uçağın kısmen iyi durumda olduğu durumlarda kırım kelimesi kullanılır.

Teknik veya fizikler aksaklıklar veya hava koşulları dolayısı ile yanlış veya hatalı yapılan inişlerde ve kalkışlarda hasar gerçekleşebilir. Bu gibi durumlarda uçakta kırım yaşanabilir.

Helikopterin kırıma uğramasının sebepleri ise farklılık göstermektedir.

Örneğin bir motor arızası yaşanmış olabilir. Benzer şekilde çeşitli teknik veya fizikler aksaklıklar veya hava koşulları dolayısı ile yanlış veya hatalı yapılan inişlerde ve kalkış denemelerinde de hasar gerçekleşebilir.

Düşen askeri helikopter Cougar tipi Fransız – Alman ortak tasarımı... Cougar helikopterlerinin ülkemizde daha önce karıştığı 3 kazada 28 asker şehit olmuştu.