HelpTurkey operasyonuna #StrongTürkiye cevabı

2 Ağustos 2021 Pazartesi 12:58 - Güncelleme: 2 Ağustos 2021 Pazartesi 12:58

Güney Ege ve Akdeniz bölgesinde günlerdir devam eden yangınların ardından Facebook, Twitter ve Instagram gibi dev sosyal platformlarda #HelpTurkey isimli bir hashtag başlatıldı. Türkiye'ye yardım çağrısının yer aldığı paylaşımlar, dünya genelinde trend listelerine girmiş durumda. Fakat bu paylaşımların tam olarak kime hizmet ettiği bilinmiyor. Zira milyonlarca paylaşım bot hesaplarla yurt dışından yapılıyor.

Türkiye, günlerdir hem Güney Ege hem de Akdeniz bölgesindeki yüzden fazla yangınla mücadele ediyor. Canlıların hayatını kaybetmesi; ormanlık alanların ve köylerin hasar görmesi sosyal medyada da geniş yankı buluyor. Tabii bununla beraber ortaya çıkan çeşitli kampanyalar insanları şüphede bırakıyor. Zira #HelpTurkey olarak isimlendirilen kampanya bu noktada büyük risk taşıyor.

Global Call yani Küresel Çağrı olarak başlatılan bu kampanyada aslında binlerce farklı bot hesaptan paylaşımlar yapılmış durumda. Özellikle de bu yapılanmaya destek veren hesapların çok büyük kısmının FETÖ bağlantılı olması da dikkat çeken detaylardan biri.

Etiketteki görsellerin kim tarafından hazırlanıp servis edildiği tam olarak bilinmiyor. Fakat oluşturulan bu kampanyanın farklı amaçlara hizmet edebileceği konusu gündemde.

HELPTURKEY PAYLAŞIMLARININ YOĞUNLUĞU ARTIYOR

Üstelik #HelpTurkey şeklindeki paylaşımlar yalnızca Türkiye'yi kapsamıyor. Buna ek olarak yürütülen kampanya dünya genelinde birçok farklı ülkeden de destek buluyor. Dolayısıyla bu durum çeşitli soru işaretlerine neden oluyor.

Dünya genelinde #HelpTurkey paylaşımlarının yoğunluğuna bakıldığında öncelikle Amerika Birleşik Devletleri görünüyor. Liste Birleşik Krallık, Pakistan, Azerbaycan ve Birleşik Arap Emirlikleri şeklinde devam ediyor.

Üstelik rapor günlük ve saatlik oluşturulduğunda dünya genelindeki paylaşım yoğunluğunun daha da arttığı ve bu noktada trendlerin 'HelpTurkey' etiketine yoğunlaştığı görünüyor.

AK PARTİ'DEN "STRONG TÜRKİYE" CEVABI

Help Turkey kampanyasına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, #StrongTürkiye etiketiyle cevap verdi. Muhalefetin her afeti ellerini ovuşturarak beklediğini belirten Dağ, "Size buradan ekmek çıkmaz." diyerek şu ifadeleri kaydetti: "Ortada yangını söndürmeye çalışan ve işini yapan bir devlet, yangına körükle gitmeye çalışan bir muhalefet var. Her afeti ellerinizi ovuşturarak beklediğinizi biliyoruz ama size buradan ekmek çıkmaz. Güçlü Türkiye bunun da üstesinden gelecektir. #StrongTürkiye"

#StrongTürkiye etiketi altında binlerce paylaşım yapılıyor.