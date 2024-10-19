Hem cinayet hem soygun! Bir annenin CİMER'e başvurusu çeteyi çökertti

İstanbul, Tekirdağ ve Çorlu'da haksız kazanç için bebekleri gereksiz yere önceden anlaştıkları özel hastanelerin yoğun bakımına yatırıp öldüren 22'si tutuklu 47 şüpheli hakkındaki iddianamede yeni detaylara ulaşıldı. Çeteyle bağlantıları saptanan Bağcılar Özel Şafak Hastanesi'nin eylül, Medilife Sağlık Hizmetleri Hastanesi'nin ise mayıs ayından beri faaliyet yapmadığı öğrenildi.

GÜNLÜK 8 BİN TL İÇİN KIYMIŞLAR

Çetenin Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan günlük 8 bin lira alabilmek için bebeklerin canına kast ettiği; 10 çocuğun taburcu edilmediği için hayatını kaybettiği belirtildi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, konuya ilişkin açıklama yaparak "İllegaliteye ve yanlış uygulamalara izin vermeyeceğiz. Söz konusu hastanelerin faaliyetleri hakkında başlatılan inceleme sonucu hukuki yaptırım süreçleri devreye alınmıştır" ifadelerini kulandı.

İLK SORUŞTURMA MAYIS 2023'TE

Soruşturmanın takipçisi olduklarını belirten Memişoğlu, olayın Mayıs 2023'te İstanbul Sağlık Müdürlüğü ve Emniyet işbirliğiyle yürütülen operasyonla tespit edildiğini; cezai işlemler yapılıp konunun yargıya iletildiğini aktarıldı.

13 HASTANEYİ ELE GEÇİRMİŞLER

Şüpheli Fırat Sarı'nın yönettiği çetenin 13 özel hastanenin yenidoğan yoğun bakım ünitelerini kiralayarak işletmesini devraldığı; söz konusu hastanelerin tamamında doktorlar yerine hemşirelerin sağlık hizmeti sunduğu öne sürüldü. İddianamede yer alan hastaneler şunlar:

Avcılar Hospital Hastanesi

Avrupa Şafak Hastanesi

İstanbul Şafak Hastanesi

Özel Bağcılar Medilife Hastanesi

Özel Beylikdüzü Medilife Hastanesi

Bağcılar Şafak Hastanesi

Birinci Hastanesi

Doğa Hospital Hastanesi

Reyap İstanbul Hastanesi

Çorlu Reyap Hastanesi

TRG Hospitalist Hastanesi

Esenler Güney Hastanesi

Silivri Kolan Hastanesi

BEBEK ÖLÜRKEN SAÇ EKTİRİYORDU

Bir bebek can çekişirken hemşirelerin Fırat Sarı'yı aradığı; ancak doktorun hastaneye gitmek yerine saç ektirdiği ortaya çıkmıştı.

İTİRAF ETTİLER

Hemşire H.D.T.: Doktor yerine epikriz raporu ile usulsüz ilaç satışı yaptım.

Hemşire H.B.K.: Bir bebeği narkotik ilaçla uyuttuk kalp anomalisi olduğu için morardı.

BEBEK KATİLİNDEN TERÖR İTİRAFI: PKK ÜYELİĞİNDEN 5 YIL HAPİS YATTIM

Çete lideri doktor Fırat Sarı'nın ifadesi ortaya çıktı. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okurken PKK örgüt üyeliğinden hüküm giyindiğini ve 5 yıl cezaevinde kaldığını belirten Sarı, "Cezaevinden sonra tekrar okula dönerek mezun oldum. Medisense Sağlık Hizmetleri'ni yaklaşık 7-8 yıl önce kurdum" dedi. Bebeklerin ihmalden ölmediğini savunan Sarı, "Normalde yoğun bakımda 4 bebeğe 1 hemşire bakmalıdır. Tam zamanlı olarak bir doktor çalışmalıdır. Tam zamanlı doktor da bendim. Her şey prosedüre uygundu" ifadesini kullandı. Fırat Sarı, iddianamede adı geçen hemşire ve ambulans şoförlerine gönderdiği paralarla ilgili de "Danışmanlık verdiğim hastanede çalışanlara gönderilen motivasyon amaçlı paralardır" diye konuştu.

'YAŞATIYORUZ' PİŞKİNLİĞİ

Çete lideri Dr. Fırat Sarı'nın eski görüntüleri de ortaya çıktı. Sarı'nın YouTube'daki Kadınca TV'nin yayınına katıldığı, "Yenidoğan Nedir?" konusunun işlendiği programda soruları yanıtladığı ortaya çıktı. Bebeklerin göz göre göre ölümüne neden olan Fırat Sarı'nın prematüre bebeklerle ilgili konuşurken, "21-22 haftada doğan bebekler bile yaşatılabiliyor" demesi dikkat çekti.

BİR ANNENİN BAŞVURUSU ÇETEYİ ÇÖKERTTİ

CİMER'e bir annenin yaptığı başvuru sonrası 21 Mayıs 2023 tarihinde ilgili soruşturma başlatıldığını ifade eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyeti'nin 20 Haziran 2023'te başlattığı kapsamlı çalışmasını tamamladığını belirtti. Yerlikaya, "Soruşturma çok yönlü ve titizlikle devam etmektedir. Artık konu yargıdadır" dedi.

"TANIK VE SANIK DEĞİLİZ"

İstanbul Şafak ve Avrupa Şafak hastanelerinden yapılan açıklamada "Bahsi geçen 'yenidoğan olayları' ile ilgili hastanelerimizin tanık olarak da sanık olarak da bağlantısı yoktur" denildi.

O HASTANE İÇİN ŞİKAYET YAĞMIŞ

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Yenidoğan Çetesi'yle ilgili şikayetlerin 6 yıl öncesine dayandığı ortaya çıktı. Elebaşı Dr. Fırat Sarı'nın çalıştığı Reyap Hastanesi'yle ilgili internette onlarca şikayet olduğu görüldü.

18 OCAK 2019: CİĞERİNE SU KAÇTI DEDİLER

Damla adlı kullanıcı: "İstanbul Reyap Hastanesi'nde sezaryen doğum yaptım. Sabaha karşı kızımın ciğerine su kaçtığını belirterek çocuğumu yoğun bakım doktoru Fırat Sarı bilgisinde aldılar. Çocuğumu bir hafta yoğun bakımda hiçbir açıklama yapmadan gereksiz yere tuttular. Eşimin uğraşları sonucu imza vererek çocuğumuzu zar zor çıkarabildik. Gün içinde defalarca SGK'dan ödeme yapıldığına dair mesajlar alıyordum. Çocuğum bir süre kendine gelemedi. Sürekli uyku halinde ve biberona alışmış bir şekilde bize teslim edildi."

26 TEMMUZ 2023: ÇOCUĞUM ENGELLİ KALDI

Sevil adlı kullanıcı: "Reyap Hastanesi İstanbul'da doğum yaptım. Hastane ihmali sebebiyle çocuğum şu an engelli. Daha önce şikayet yazdım o dönem başhekim tarafından arandım bir yıl ücretsiz tedavi teklif etti 'şikayetinizi kaldırın' dedi. Hastanede doğum yaptığım da çocuk doktoru yoktu."

9 MART 2024: 20 AYLIK OĞLUM YÜRÜYEMİYOR

Nalin adlı kullanıcı: "Doğumumu Özel

ECEL SANDIK CİNAYET Mİ?

Burcu Gökdeniz adlı bir anne yaşananlara isyan etti. Acılı anne; "Oğlum Umut'um ihmaller sonucu mu öldü? Senelerdir eceliyle ölmüş olduğunu sandığım evladım cinayete mi kurban gitti? Benim içimdeki acıyı kim söndürecek, beni bu düşünceden kim arındıracak, bana bunun cevabını kim verecek" dedi.

ÇOCUKLARIN CANIYLA DALGA GEÇTİLER

Yenidoğan çetesi lideri Fırat Sarı ile Çorlu Reyap Hastanesi hemşiresi Bahar Kanık'ın telefon konuşmalarına ulaşıldı. İkilinin vicdansızlığı tapelere böyle yansıdı: Telefon konuşmaları kan dondurdu.

FIRAT SARI: En azından ben gelinceye kadar yaşasın haha...

BAHAR KANIK: Valla siz gelinceye kadar... Kusura bakmayın.

FIRAT SARI: Ölmesin ha...

BAHAR KANIK: Sarıkaya'nın da valla fişini çekecem gelmezseniz...

FIRAT SARI: Haha dedemin fişi...

BAHAR KANIK: Haha çekicem fişi haha.

Soruşturmayı yürüten savcı Y.E.'yi adliyedeki odasında tehdit eden çete elebaşlarından Mustafa Kemal Zengin, avukat sevgilisi Aylin Arslantatar ve 3 kişi tutuklanmıştı. İtirafçı olan bir tetikçi, Zengin'in savcıyı vurması karşılığında 100 bin dolar teklif ettiğini söylemişti.

Memişoğlu: Peşinde olacağız

"Yenidoğan çetesine" ilişkin fezlekede bebek ölümlerine neden olan ihmaller sıralandı

47 şüpheliden 22'si tutuklandı