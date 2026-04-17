17 Nisan 2026 Cuma / 1 Zilkade 1447
  • Hem evsiz hem borçlu kaldılar! CHP'li başkana öfke çığ gibi: Bizi susturamazsınız
Hem evsiz hem borçlu kaldılar! CHP'li başkana öfke çığ gibi: Bizi susturamazsınız

İzmir Uzundere'de 2011 yılından bu yana evlerine kavuşmayı bekleyen kentsel dönüşüm mağdurları, Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın kendilerine yönelik 'yalancılık' ithamlarına sert çıktı. Platform Sözcüsü Eray Uslu, 15 yıldır verilen sözlerin tutulmadığını hatırlatarak; 'Hem evsiz hem borçlu bırakıldık, suç duyurusu tehdidiyle susturulamaz geçiştirilemeyiz' dedi.

AA17 Nisan 2026 Cuma 09:44
Uzundere Kentsel Dönüşüm Platformu Sözcüsü Eray Uslu, yaptığı yazılı açıklamada, bölgedeki kentsel dönüşüm alanında yıllardır süren mağduriyetin sürdüğünü belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay'ın hak sahiplerini "yalancılıkla" suçladığını, bunun kabul edilemez olduğunu ifade eden Uslu, hakkını arayan ve yıllardır evine kavuşmayı bekleyen vatandaşların itibarsızlaştırılamayacağını aktardı.

Uslu, bölgedeki sürecin 2011 yılında başladığını ve uzlaşma sürecinin 2015'te tamamlandığını hatırlatarak aradan geçen 15 yıla rağmen evlerin teslim edilmediğini ve verilen sözlerin tutulmadığını iddia etti.

Vatandaşların bu süreçte belediyeye borçlandırıldığını öne süren Uslu, şunları kaydetti:

"O günün şartlarında belirlenen borçlar, geçen zamanla birlikte daha da ağır hale gelmiştir. Hem evsiz hem de borç yükü altında bırakıldık. Bugün çıkıp bizlere yalancı demek, bu mağduriyeti örtmeye çalışmaktır. Gerçekler ortadayken suç duyurusu tehdidiyle vatandaş susturulamaz. Sayın Cemil Tugay'a çağrımız nettir, bu mağduriyet üzerinden siyaset yapmayı bırakın. Uzundere 3. ve 4. etap için net bir temel atma ve teslim tarihi açıklayın. Bizim muhatabımız İzmir Büyükşehir Belediyesi ve onun başkanıdır. Artık sorumluluk alınmalı ve bu sorun çözüme kavuşturulmalıdır."

Uslu, haklarını alana kadar sürecin takipçisi olacaklarını ve sessiz kalmayacaklarını belirtti.

