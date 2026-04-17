Uzundere Kentsel Dönüşüm Platformu Sözcüsü Eray Uslu, yaptığı yazılı açıklamada, bölgedeki kentsel dönüşüm alanında yıllardır süren mağduriyetin sürdüğünü belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay'ın hak sahiplerini "yalancılıkla" suçladığını, bunun kabul edilemez olduğunu ifade eden Uslu, hakkını arayan ve yıllardır evine kavuşmayı bekleyen vatandaşların itibarsızlaştırılamayacağını aktardı.

Uslu, bölgedeki sürecin 2011 yılında başladığını ve uzlaşma sürecinin 2015'te tamamlandığını hatırlatarak aradan geçen 15 yıla rağmen evlerin teslim edilmediğini ve verilen sözlerin tutulmadığını iddia etti.

Vatandaşların bu süreçte belediyeye borçlandırıldığını öne süren Uslu, şunları kaydetti:

"O günün şartlarında belirlenen borçlar, geçen zamanla birlikte daha da ağır hale gelmiştir. Hem evsiz hem de borç yükü altında bırakıldık. Bugün çıkıp bizlere yalancı demek, bu mağduriyeti örtmeye çalışmaktır. Gerçekler ortadayken suç duyurusu tehdidiyle vatandaş susturulamaz. Sayın Cemil Tugay'a çağrımız nettir, bu mağduriyet üzerinden siyaset yapmayı bırakın. Uzundere 3. ve 4. etap için net bir temel atma ve teslim tarihi açıklayın. Bizim muhatabımız İzmir Büyükşehir Belediyesi ve onun başkanıdır. Artık sorumluluk alınmalı ve bu sorun çözüme kavuşturulmalıdır."

Uslu, haklarını alana kadar sürecin takipçisi olacaklarını ve sessiz kalmayacaklarını belirtti.