İSTANBUL 13°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Mart 2026 Çarşamba / 16 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,9613
  • EURO
    51,1779
  • ALTIN
    7251.1
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Hem hadsiz hem yalancı... Başörtülü kadını ölümle tehdit eden sahte savcı için istenen ceza belli oldu
Güncel

Hem hadsiz hem yalancı... Başörtülü kadını ölümle tehdit eden sahte savcı için istenen ceza belli oldu

İstanbul'da köpeğiyle bindiği toplu taşıma aracında savcı olduğunu öne sürerek başörtülü bir yolcuyu ölümle tehdit eden Y.S. hakkında, “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik” suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

AA4 Mart 2026 Çarşamba 20:52 - Güncelleme:
Hem hadsiz hem yalancı... Başörtülü kadını ölümle tehdit eden sahte savcı için istenen ceza belli oldu
ABONE OL

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, köpeğiyle bindiği toplu taşıma aracında savcı olduğunu öne sürerek, yolculardan birine "Seni öldüreceğim", "Yobaz", "Bir daha Türkiye'de barın bakalım" şeklinde sözler sarf eden şüpheli Y.S'nin videosunun sosyal medyada yayınlanması üzerine başlattığı soruşturma tamamlandı.

Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, şüpheli Y.S'nin "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianame, değerlendirilmek üzere Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

Y.S. hakkında olay sırasında tartıştığı kadın yolcu ile otobüs şoförüne yönelik söz ve beyanları nedeniyle "hakaret" ve "tehdit" suçlarından da ayrıca soruşturma yürütüldüğü öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, köpeğiyle bindiği toplu taşıma aracında savcı olduğunu öne sürerek, yolculardan birine "Seni öldüreceğim", "Yobaz", "Bir daha Türkiye'de barın bakalım" şeklinde sözler sarf eden bir kadının videosunun sosyal medyada yayınlanması üzerine harekete geçmişti.

Kadın hakkında "tehdit", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından resen soruşturma başlatan Başsavcılık, tarafların kimlik bilgilerinin tespit edilmesi için emniyete talimat vermişti.

Bu kapsamda gözaltına alınan Y.S'nin Adalet Meslek Yüksekokulundan terk, Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü'nde de aktif öğrenci olduğu belirlenmişti.

Şüpheli Y.S'nin 18 yaşından küçük olduğu dönemde "iş yerinden ve kurumdan hırsızlık" suçuna karıştığı, ayrıca "kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak", "tehdit", "hakaret" ve "kasten yaralama" suçlarından da kaydı olduğu tespit edilmişti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürülen Y.S, savcılık ifadesi sonrası sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

  • sahte savcı
  • ölümle tehdit
  • başörtüsü
  • toplu taşıma

ÖNERİLEN VİDEO

İstanbul'da ulaşım raydan çıktı! Tramvaylar kafa kafaya çarpıştı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.