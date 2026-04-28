Güncel

Hem kazaya neden oldu hem trip attı: İstese çarpmazdı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobil ile motorlu bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Girilmez levhasına rağmen sokağa dönerek kazaya neden olan otomobil sürücüsü 'Bu adam ta şuradan geldi. Beni gördü, istese çarpmazdı' dedi.

IHA28 Nisan 2026 Salı 11:03
Kaza; Manavgat ilçesi Yukarı Pazarcı Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zeynel Şenol Köprüsü istikametine seyir halindeki Ahmet M.'nin kullandığı 07 ALU 972 motorlu bisiklet sokak kesişimine geldiğinde, girilmez levhası olmasına rağmen sağ şeritten aniden sol tarafa dönerek karşı yönden sokağa girmeye kalkan Mehmet D.'nin kullandığı 07 LLU 26 plakalı otomobille çarpıştı.

MOTORLU BİSİKLET SÜRÜCÜSÜ AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

Kazayı gören vatandaşların ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, kazada yaralanan motorlu bisiklet sürücüsü 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜNÜN KONUŞMASI KAZAYA DAMGA VURDU

Kazanın ardından olay yerine Manavgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Yaptığı hatanın kazaya neden olduğunun bilincinde olan otomobil sürücüsü Mehmet D. "Bu adam taa şuradan geliyordu.

"BENİ GÖRDÜ, İSTESE ÇARPMAZDI"

Beni gördü, ben durdum, Bakmadı gelip bana çarptı. Baksaydı kurtarabilirdi ama bakmadı" dedi. Polis memurunun "Buraya girmenin yasak olduğuna dair tabelayı görmedin mi?' şeklindeki sorusu üzerine "Ben şuraya kasaba girecektim. Ama o beni gördüğü halde gelip çarptı" dedi.

