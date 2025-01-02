Hem kuyumcuyu hem vatandaşı mağdur etmişler! Altın dolandırıcılarına 'Milyem' operasyonu

Kentte artan şikayetler üzerine, sadece darphane tarafından üretilebilen çeyrek ve yarım altınların ayarını düşürüp, vatandaşları ve kuyumcu esnafını dolandıran şüphelilerin yakalanması için, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Çalışmada belirlenen 9 şüpheli, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin düşük ayarlı altın ürettiği atölyelerde yapılan aramalarda ise piyasa değeri yaklaşık 3 milyon lira olan altın ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.