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Hem suçlu hem güçlü! Bebeğini arabada unuttu, gazetecilere saldırdı

Kayseri'nin Talas ilçesinde 10 aylık bebeğini arabada unutan kadın ve yakınları, durumu haber yapmaya gelen gazetecilere saldırarak tehdit etti. 10 aylık bebek itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla araçtan kurtarıldı.

IHA23 Haziran 2026 Salı 07:03 - Güncelleme:
Hem suçlu hem güçlü! Bebeğini arabada unuttu, gazetecilere saldırdı
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Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kiçiköy Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde bulunan Millet Bahçesi'nin otoparkında park halindeki bir aracın içinde 10 aylık bebek mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından aracın camı kırılarak, mahsur kalan 10 aylık bebek araçtan kurtarıldı.

10 aylık bebeği arabada bırakan anne ve yakınları ise olay yerine gelerek haber yapmak isteyen basın mensuplarına saldırdı. Basın mensuplarının kamerasına müdahale eden anne ve yakınları görevini yapmak için otoparka gelen gazetecileri tehditler savurdu.

Gazetecilerin görüntü almasına da kameralarını ellerinden almaya çalışan şahıslar, ekiplere de zor anlar yaşattı.

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