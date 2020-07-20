Hem trafiği hemde kendi canlarını tehlikeye attılar! O anlar kamerada

DHA 20 Temmuz 2020 Pazartesi 10:05 - Güncelleme: 20 Temmuz 2020 Pazartesi 10:05

Sultanbeyli Fatih Bulvarı'nda iki yetişkin ve üç çocuğun, motosiklet üzerindeki yolculukları, trafikte seyreden diğer vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Hepsi kasksız halde yolculuk yapan motosikletliler, tehlikeye aldırış etmeden ana cadde üzerinde uzun süre ilerledi. Öte yandan Ataşehir D-100 Karayolu'nda da yine üzerinde bir çocuk, iki yetişkinin bulunduğu motosiklet yolculuğu vatandaşlar tarafından kayda alındı. Burada çekilen görüntülerde, üzerinde çuval bulunan sepetli motosikletteki biri çocuk, iki yetişkin hiç bir önlem almadan yolculuk yapmaya devam etti. Cep telefonuyla kayda alındıklarını fark eden yetişkinlerden biri tepki gösterdi. Bir süre ilerleyen motosiklet gözden kayboldu.