Hemşire eşi tarafından bıçaklanan doktor ağır yaralandı
Denizli'de doktor eşini bıçakla yaralayan hemşire gözaltına alındı.
- AA
Alınan bilgiye göre, Merkezefendi ilçesi Şemikler Mahallesi'nde yaşayan Cüneyt (47) ve Aylin E. (39) çifti, henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.
Kavgaya dönüşen tartışma sırasında Aylin E, eşini göğsünden bıçakladı. Hemşire olan kadın, yaralı eşini kullandığı otomobille Servergazi Hastanesine götürdü.
Özel hastanede görev yaptığı öğrenilen doktor Cüneyt E'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Aylin E, polis tarafından gözaltına alındı.
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