Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde dünyaya gelen Deniz Esin bebeğin doğuştan değil; hemşire şiddetine maruz kaldığı için engelli olduğu ortaya çıktı. Sema ve Abdullah Bozoklar çiftinin 21 Mayıs 2021'de doğan bebekleri, düşük kilolu olduğu için kuvöze alındı. Bir hemşire, bir hafta sonra bebeğin çok durağan olmasından şüphelendi; vücudunda şişlik bulunduğunu fark etti.

Bunun üzerine güvenlik kamerası görüntüleri incelendi. Bebeğin henüz 5 günlükken Hazel D.B. adlı hemşirenin şiddetine maruz kaldığı tespit edildi. Hastane yönetimi, bebeği entübe halde özel bir hastaneye sevk ederken şiddet olayı ise aileden gizlendi. Deniz Esin'in anne ve babasına, çocuklarının hem bedensel engelli hem de serebral palsi ve epilepsi olduğu söylendi.

GÖRÜNTÜLERE RAĞMEN...

Hazel D.B. hakkında 2024'te asliye ceza mahkemesinde 'kasten yaralama' suçundan dava açıldı. 3 yıla kadar hapis istenen ve tutuksuz yargılanan vicdansız, kamera kayıtlarına rağmen mahkemede suçsuz olduğunu söyleyip beraatini talep etti. Mahkeme, Adli Tıp Kurumu'ndan rapor istenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

KENDİSİ DE BİR ANNE!

Bozoklar Ailesi'nin avukatı Sait Bolat, AKŞAM'a konuştu. Olayın basit bir darp olayı olmadığını belirten Bolat, şöyle devam etti: Bunun adı vahşet, eziyet, işkence. Üstelik bu vahşeti yapan kişinin anne olması daha acı. Görev yaptığı üniversite hastanesinden ihraç edildi ancak tutuklanmadı; ilk duruşmada yalnızca yurtdışı çıkış yasağı getirildi. Başka hastanede çalışmasının önünde de bir engel yok. Ailenin tek beklentisi adaletin sağlanması, yaşadıkları acının hafifletilmesi.

3 YIL SONRA E-DEVLETTEN ÖĞRENDİLER

Aile, uzun süre çocuklarının doğuştan engelli olduğunu düşündü. Ancak geçen yıl haziran ayında e-Devlet üzerinden açılmış bir dava kaydını görmeleriyle gerçeği öğrendi. Baba Abdullah Bozoklar, "Olay İl İdare Kurulu'na intikal etmiş; Kayseri Erciyes Üniversitesi'nden bilirkişi raporu istenmiş. Bizim bunlardan şans eseri haberimiz oldu" dedi.

CEZASIZ KALMASIN TUTUKLANSIN

Anne Sema Bozoklar, evladını sakat bırakan hemşirenin tutuklanmasını isteyerek şöyle isyan etti: "Kızım şu an anaokulu çağında ama tüm zamanı hastanelerde geçiyor. Yaşıtları parkta oynarken o yatağa bağımlı yaşıyor. Bunu yapan hemşire hak ettiği cezayı alsın."