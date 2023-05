Hemşireler Günü mesajları, bu mesleği icra eden yakınlarına göndermek isteyen kişiler tarafından aratılıyor. Hemşireler günü; Dünyada 1954, ülkemizde de 1964 yılından bu yana her yıl resmi olarak kutlanıyor. Toplumun sağlığına kavuşması için en az doktorlar kadar mücadele veren hemşireler, "önce insan" diyerek halka hizmeti ilke edinmiştir. Bu özel günde hemşire yakınlarınızı onurlandıracağınız Hemşireler günü için özlü sözler ve mesajları haberimizde bir araya getirdik. İşte Hemşireler Günü mesajları ve sözleri

HEMŞİRELER GÜNÜ NE ZAMAN 2023?



Hemşireler Günü her sene 12 Mayıs tarihinde kutlanıyor.

12 Mayıs 1974 tarihinden bu yana kutlanan Hemşireler Günü tarihi bir anlama sahiptir. Çünkü 12 Mayıs tarihi, modern hemşireliğin kurucusu Florence Nightingale'in doğum günüdür.

Dünyada 1954, ülkemizde de 1964 yılından bu yana Florence Nightingale' in doğum günü olan 12 Mayıs Hemşireler Günü olarak kutlanmakta ve her yıl farklı bir tema ile etkinlikler düzenlenmektedir. Uluslararası Hemşireler Günü olarak ilan edilen bu tarihte, 14 Mart Tıp Günü'nde olduğu gibi her yıl farklı bir tema ile etkinlikler düzenlenmektedir.

HEMŞİRELER GÜNÜ MESAJLARI

Tüm hemşirelerimizin, Hemşireler Haftasını kutluyor, sağlık ve mutluluk diliyorum.

Gece gündüz demeden sağlığımız için çalışan tüm hemşirelerimizin hemşireler günü kutlu olsun.

Sağlık hizmetlerinin sunumunda etkin bir rol oynayan ve mesleklerini büyük bir fedakarlıkla yerine getiren bütün hemşirelerimizin Hemşireler Gününü kutlar, sağlık ve mutluluk dilerim.

Ebe ve hemşireler günü kutlu olsun. Bu ülke sizinle gurur duyuyor.

Hayatımız ve sağlığımız için emek harcayan hemşirelerimizin Hemşireler Günü ve Hemşireler Haftası kutlu olsun.

12-18 Mayıs Hemşireler haftası. Bütün hemşirelerimizin Hemşireler günü kutlu olsun.

Sağlık ordusunun vazgeçilmezleri hemşirelerin hemşireler günü kutlu olsun.

12 Mayıs Dünya Hemşireler günü, sağlık personelimize kutlu ve hayırlı olsun

Ülkemizin her köşesinde insan hayatının kutsallığından ödün vermeksizin sonsuz sabır, her türlü özveri, gayret ve sevgi ile mesleğini icra etmeye çalışan, değerli Hemşirelerimizin 12-18 Mayıs Hemşirelik Haftasını kutlar, meslek hayatlarında başarılar dilerim.

Sevgi, şefkat ve hoşgörünün simgesi haline gelen hemşirelerimizin hemşireler günü kutlu olsun.

Sağlık, bireylerin zorunlu ve vazgeçilmez temel ihtiyaçlarından biridir. Bu ihtiyaca cevap veren en önemli meslek grubu içerisinde ise hemşirelerimiz yer almaktadır. Hemşireler, sağlık problemleri olan insanların, bir tıbbi kuruluşa başvurmalarından ayrılmalarına kadar olan bütün süreçlerde birebir yanlarında olan bir sağlık personelidir. Bütün hemşirelerimizin Hemşireler Gününü kutlar, sağlık ve mutluluk dilerim.

"Önce İnsan" diyerek halkla hizmeti şiar edinmiş, insanların sağlıkları için çok önemli ve kutsal bir görevi ifa eden, bu yüce mesleğin mensubu bütün fedakâr, cefakâr hemşirelerimizin "Hemşireler Gününü" kutlayarak meslek hayatlarında başarılar dilerim.

HEMŞİRELER GÜNÜNÜN ÖNEMİ

Hemşireler Günü ile Sağlık alanINda yaşanan sorunlara çözümler aranmakta ve hemşirelik mesleğinin önemi ortaya koyulmaktadır. Hemşirelik mesleğinde dil, din ve ırk ayrımı gözetilmeden herkes için sağlık ilkesi benimsenmiştir. Hemşireler birey, aile ya da toplum fark etmeksizin sağlık hizmeti sunma konusunda en etkin role sahiptir.

Hemşireler haftası süresince; sağlıkta kalitenin artan önemi, ulusal ve uluslararası alanda rekabetin artması, çalışan ve hasta memnuniyetinin olmazsa olmaz hale gelmesi, sağlık sektöründe meydana gelen değişim, nitelikli işgücü konusunda hemşirelik eğitiminin lisans düzeyinde verilmesi gibi konular üzerinde durulur.

Üniversitelerde ve çeşitli kurum kuruluşlarda düzenlenen hemşirelik haftası etkinlikleri kapsamında çeşitli konserler ve konferanslar düzenlenir.