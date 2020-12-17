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Hemşirelere akılalmaz mobbing! Başhekim görevden alındı

Kumluca Devlet Hastanesi'nde görev yerini terk ettikleri gerekçesiyle 2 hemşireye 500 kez, 'Ben salağım, servisimden başka servise gittim' yazdırdığı iddia edilen Başhekim Uzm. Dr. Ayşegül Alkan görevden alındı.

İHA17 Aralık 2020 Perşembe 15:34 - Güncelleme: 17 Aralık 2020 Perşembe 15:40
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13 Aralık Pazar günü meydana gelen olayda, Kumluca Devlet Hastanesi’nde gece nöbetinde olan iki hemşire, alt katta düşen bir hastanın olduğu bilgisi üzerine müdahale etmek için görev yerlerini terk etti. Başhekim Ayşegül Alkan ise hemşireleri yerinde göremeyince iddiaya göre, A4 kağıdına 500 kere ’Ben salağım görev yerimi terk ettim’ yazmalarını istedi. Yazıyı yazan hemşireler, daha sonra söylenildiği üzere evrak kayıta teslim etti.

Olayın duyulmasının ardından konuyla ilgili inceleme başlatan Antalya İl Sağlık Müdürlüğü, başhekimin görevden alındığını duyurdu. Başhekimlik tarafından yapılan açıklamada, "Antalya’da Kumluca Devlet Hastanesinde gerçekleşen ve tüm basında yer alan haber üzerine yapılan inceleme ve soruşturma sonucu Kumluca Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ayşegül Alkan başhekimlik görevinden alınarak asli görevine iade edilmiştir" denildi.

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