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Hemşirenin hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin inceleme başlatıldı

Amasya Valiliği, 32 yaşındaki hemşire Minecan Tek'in tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesiyle ilgili inceleme başlattı.

AA13 Şubat 2025 Perşembe 14:29 - Güncelleme:
Hemşirenin hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin inceleme başlatıldı
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Amasya Valisi Önder Bakan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Tek'in hayatını kaybetmesine çok üzüldüklerini söyledi.

Hemşire Tek'in 6 Şubat'ta gribal enfeksiyon şüphesiyle çalıştığı hastaneye müracaat ettiğini anlatan Bakan, "Arkadaşlarımız bulunduğu alanda gribal enfeksiyonla ilgili müdahaleleri yapıyor. İkinci gün hastanedeki nöbetine geliyor. Sonra eve gönderiyorlar, kendisini iyi hissetmiyor. Arkadaşlarıyla görüşüyor. Özel bir hastaneye gidip serum takılması önerisi oluyor. Özel hastanede kendisine serum uygulaması yapıldığı zaman vücudunda birtakım anormallikler oluşmaya başlıyor. Bu esnada devlet hastanesinin kalp damar bölümündeki doktora da ulaşılıyor, kendisi de oraya gidiyor." ifadelerini kullandı.

Vali Bakan, Tek'in kalp zarına yapışan gribal enfeksiyon nedeniyle hızla kötüleşmeye başladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu şekilde devlet hastanemizin yoğun bakımındaki entübe kısmına geçiş yapılıyor. Maalesef hayatını kaybediyor. Konuyu hem çalışanlarımız hem de ilimizdeki herkes, bizler de çok üzüntüyle karşıladık. Tabii ki bu konuyla ilgili inceleme talimatı verdik. Konuyla ilgili bir vali yardımcımızı görevlendireceğiz. İnşallah farklı bir şey çıkmaz."

  • Amasya Valiliği
  • Minecan Tekin
  • Hemşire Minecan

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