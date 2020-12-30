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Güncel

Hemşireyi rehin alan saldırgan etkisiz hale getirildi

İstanbul Şişli'de hemşireyi bıçakla rehin alan saldırgan Ramazan K. gözaltına alındıktan sonra polis merkezine getirildi. Hafif yaralı olan hemşire ise Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine ambulansla sevk edildi.

AA30 Aralık 2020 Çarşamba 16:47 - Güncelleme: 30 Aralık 2020 Çarşamba 16:53
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Abide-i Hürriyet Caddesi'ndeki özel tıp merkezine gelen bir kişi, yaşadıkları tartışma üzerine bıçakla hemşireyi rehin aldı.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine özel harekatçıların da bulunduğu polis ekipleri sevk edildi.

Rehin alan kişiyle irtibata geçen ekipler, zanlıyı ikna ederek gözaltına aldı.

Olayda sol koltuk altından hafif yaralanan hemşire ise ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

- ŞİŞLİ KAYMAKAMLIĞINDAN AÇIKLAMA

Şişli Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bugün saat 15.30 sıralarında Abide-i Hürriyet Caddesi'ndeki özel bir tıp merkezinde çalışan H.C, isimli sağlık personelinin, R.K, adlı şüpheli tarafından rehin alındığı ihbarı alınmıştır. Olay yerine sevk edilen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin başarılı çalışmaları sonucunda saldırgan şahıs etkisiz hale getirilmiştir. Sağlık çalışanımıza geçmiş olsun dileğimizi sunuyoruz. Konuyla ilgili adli tahkikat başlatılmıştır."

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