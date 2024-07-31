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Heniyye için Yozgat ve Kayseri'de gıyabi cenaze namazı kılındı

Hamas Lideri İsmail Heniyye'nin İran'da düzenlenen saldırıda öldürülmesinin ardından Yozgat ve Kayseri'de gıyabi cenaze namazı kılındı.

AA31 Temmuz 2024 Çarşamba 15:14 - Güncelleme:
Heniyye için Yozgat ve Kayseri'de gıyabi cenaze namazı kılındı
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İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Yozgat ve Kayseri'de gıyabi cenaze namazı kılındı.

Heniyye için Yozgat İl Müftüsü Ali Gülten tarafından öğle vakti Çapanoğlu Büyük Camisi'nde gıyabi cenaze namazı kıldırıldı, namaz sonrası dua edildi.

Vatandaşlar tarafından tekbir getirilerek "Kahrolsun İsrail" sloganı atıldı.

- KAYSERİ

Kayseri'de Heniyye için camilerden sela okundu.

Hunat Camii'nde öğle namazından sonra gıyabi cenaze namazı kılındı.

Cami içinde ve avlusunda saf tutan vatandaşlar tekbir getirerek İsrail aleyhine slogan attı.

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