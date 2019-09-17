Hepsi birbirinden leziz 5 farklı yöreye ait kuymak tarifi!

Karadeniz’in yöresel lezzetlerinden olan kuymak, halk arasında bilinen adıyla mıhlama nasıl yapılır merak ediliyor. Lezzetiyle deneyenlerin bir daha denemek isteyeceği harika bir tat olan mıhlama herkes tarafından beğenilerek tüketiliyor. Zengin içeriğiyle sağlık içinde değerli besinler içeren kuymak nasıl yapılır merak ediliyor.

EN GÜZEL KUYMAK TARİFLERİ

Kuymak, Samsun’dan Artvin’e yani Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Artvin,Çorum, Sivas, Tokat , Amasya ve Erzurum illerinde çok popüler olan bir yemek. Gürcistan, Dağıstan, Azerbaycan ve Kafkasya’nın bazı bölgelerinde de çok popülerdir. Mısır unu, tereyağı ve genellikle minci adı verilen tuzlu çökelek (bazı yörelerde telli peynir veya su peyniri) peyniri kullanılarak yapılan mısır lapasının adıdır.

Kuymak, Türkçe bir kelime olup Anadolu’nun başka yörelerinde peynir kullanılmadan hazırlanan arpa ve buğday lapalarını tanımlamak için kullanılır. Trabzon, Erzurum, Gümüşhane, Bayburt, Ardahan-Posof’ta ve Artvin’in iç kesimlerinde kuymak; Ordu, Tokat, Sivas, Giresun ve Trabzon Şalpazarı’nda yağlaş (yağlı aş), Rize ve Artvin sahilinde muhlama,Çorum’da çökelikle yapılır sündüğü için Sündürme denir ve Trabzon’un Rumca konuşulan köylerinde ve Çamlıhemşin’de havits adlarıyla da bilinir. Tereyağı yerine kaymak kullanılarak hazırlanırsa Trabzon’da yayla kuymağı Rize’de hoşmerim olarak adlandırılmaktadır. Mısır unu yerine bayat mısır ekmeğinin ufalanarak kullanılması durumunda ise yöresel ağızlara göre cumur, çumur ya da zumur olarak adlandırılmaktadır.

“Çürük” kuymak olarak da adlandırılır; yemeğe peynirin konması aşamasına “peyniri çürütmek” de denir.

ARTVİN USÜLÜ

İlk önce tencereye Artvin’e özgü kaymak konur. Kaymak yandıktan sonra yavaş yavaş mısır unu ilave edilir. Mısır unu ilave edildikten sona kaymakla beraber kavrulur ve bazen azar azar ılık su koyulur. Un kavuruldukça yavaş yavaş da yağ çıkmaya başlar. Sonra da tabağa konulup servis edilir.

TRABZON USÜLÜ

Yağ eritildikten sonra mısır unu ile biraz kavrulur. Yağ salınmaya başlayınca ‘soğuk’ su ilave edilir. Minzi peyniri ya da imansız peynir konulabilir. Kaynayınca karıştırma işlemi bırakılır. Orta ateşte fokurdayıp dibi kızarır ve yağ üstüne çıkınca kapatılır. Sıcak servis yapılır.

RİZE USÜLÜ

Genişçe bir tavada tereyağı eritilip, mısır unuyla hafif kavrulur. Burada kullanılan mısır unu, balıkların kızartılırken kullandıkları mısır unundan daha kalınca öğütülmüş olandır. Ama diğeriyle de yapılabilir. Trabzon tereyağı kendine has reyhasıyla mısır ununu pembeleştirince kaynar su ilave edilir ve iyice karıştırılır. Bir süre sonra yağ kendini göstermeye başlar. Erzurum’a ait telli peynir ilave edilir ve kısa süre hızlıca karıştırılır.

IĞDIR USÜLÜ

Tavaya yağ konularak eritilir. Eritilen yağa sarıkök (zerdeçal) ilave edilir. Diğer tarafta bir kap içerisinde hazırlanmış su, un, tuz karışımı erimiş yağın içine yavaş yavaş dökülüp hızlı hızlı karıştırılır. Pişince ateşten alınıp üstüne kepleme dökülür. Kepleme ise Nabat şekeri, tarçın, akkök, muğek ve karabiberden oluşan, İran’dan gelen bir karışımdı

KUYMAK NASIL YAPILIR?

Malzemeler: – 1/5 kg su – 3 su bardağı mısır unu – 250 gr tereyağı – 300 gr telli peynir – 1 yemek kaşığı tuz

Yapılışı: Tereyağını pembeleşinceye kadar kızdırın, üzerine su ve tuz ekleyin. Soğuk suya mısır unu karıştırarak ilk karışıma ilave edin. Koyulaşıncaya kadar kısık ateşte 15 dakika pişirin. Üzerine 300 gr telli peynir koyun, 5 dakika daha kısık ateşte pişirin. Sıcak servis edin.