Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER), her alanda vatandaşın yaşadığı sorunları, ilgili kurumlar aracılığıyla çözüme kavuştururken suç örgütlerinin çökertilmesine de katkı sağladı. Yapılan operasyonlarla örgüt üyeleri yakalanarak cezaevine gönderildi. İşte CİMER'e yapılan şikayetlerle çökertilen bazı suç örgütleri:

YENİDOĞAN ÇETESİ: Haksız kazanç elde etmek amacıyla bebekleri bazı özel hastanelerin yenidoğan bakım ünitelerine sevk ederek ölümüne neden olan çete üyeleri yakalandı.

KALE OPERASYONU: Ankara'nın Kale Mahallesi'nde, yağma, tehdit, uyuşturucu ticareti yapan suç örgütünün 126 üyesi gözaltına alındı.

POLAT SORUŞTURMASI: Sosyal medyada gündem olan Dilan-Engin Polat çiftinin mali usulsüzlükleri tespit edildi.

USULSÜZ KONUT SATIŞI: Yabancılara sahte yollarla vatandaşlık sağlayan çetenin 41 üyesi yakalandı 870 kişinin vatandaşlığı iptal edildi.

FERGİO HOUSE: Müstehcen içerikli videolar paylaşan çete çökertildi.

UCUZ ÇAKIL: Tonu 70 lira olan kıymetli çakılın 23 liraya ihale edilerek devlete 53 milyon lira zarar verildiği tespit edildi.

GÜNEŞ SANTRALİ: Güneş santrali vaadiyle dolandırıcılık yapan Kainat Holding, Enerji Tarlası ve İhya Holding'in sistemi çökertildi..

RUHSATSIZ İŞYERİ: Özlem-Tayyar Öz'ün ruhsatsız işyerine soruşturma.

41.5 MİLYON BAŞVURU YAPILDI

2025 yılında CİMER'e 5 milyon 525 bin başvuru yapıldı. Başvuruların %96,8'i cevaplandırıldı. Başvuruların incelenmesindeki işlem süresi 11 güne düşürüldü. CİMER'e 2018 yılında kurulmasından bu yana yapılan toplam başvuru sayısı 41 milyon 672 bin 446'ya ulaştı.