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'Her AVM'ye Bir Kütüphane' projesine Kentsel Tesis Yönetim Derneği'nden tam destek

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından başlatılan projede Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Türkiye'nin ilk 3 AVM kütüphanesinin açılışında yaptığı konuşmada, 'Amacımız 500'e yakın AVM'yi kütüphanelerle buluşturmak' dedi.

03 Temmuz 2020 Cuma 18:06 - Güncelleme: 03 Temmuz 2020 Cuma 18:06
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Kentsel Tesis Yönetim Derneği Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Suat Sandalcı Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ile bir araya geldi. Sandalcı, Bakan Yardımcısı Demircan’a, Kentsel Tesis Yönetim Derneği Üyeleri’nin, entegre tesis yönetim sektöründe ülkemizde ve yurtdışında gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında bilgi aktarımında bulundu. Öte yandan 'Her AVM'ye Bir Kütüphane' projesine tam destek verdiklerini bildirdi. Yönetim sektörünün oluşturduğu istihdam ve ekonomik gücün öneminden bahseden Sandalcı, Bakan Yardımcısı Demircan'a 27-29 Kasım 2020 tarihlerinde Kızılcahamam Ankara Elize Hotel 'de gerçekleştirecekleri 2.Uluslararası Tesis Yönetim Zirvesi'nin sektörün gelişmesi ve standartlarının oluşturulması adına en önemli organizasyonlardan biri olduğunu söyledi. Bakan yardımcısı Demircan gerçekleşecek zirve de ‘Her Avm'ye Bir Kütüphane’ konulu oturumda olacağını söyledi. Demircan Türkiye genelinde Kültür Ve Turizm Bakanlığı tarafından başlatılan bu projede Kentsel Tesis Yönetim Derneği'nin önemli bir rolü olduğunun altını çizdi. Sandalcı, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen bu önemli projeye gereken desteği Tesis Yönetim Şirketleri ve Tedarikçileri olarak vereceklerini söyledi.

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