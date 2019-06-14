Her ay celp dönemi olacak

Milli Savunma Bakanı Akar, önceki akşam basına kapalı olarak Genel Merkez’de Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti grup toplantısında, yeni askerlik sistemiyle ilgili sunum yaptı. Yeni sistemin uygulamaya girmesiyle asker sayısının azalacağı eleştirilerine yanıt veren Bakan Akar, sistemin uygulamaya girmesiyle birlikte 106 bin askerin terhis olacak olmasından dolayı bir sıkıntı yaşanmayacağını vurguladı. Akar “Bir asker, askerlik süresi 12 ay olarak devam etseydi bir yıl sonra terhis olacaktı. Sadece 6 ay öne aldık bunu bu şekilde yorumlayın” dedi.

BİR YILDA 12 CELP

Akar, yeni sistem ile birlikte getirilecek yeni bir uygulamayı da ilk kez milletvekillerine açıklayarak, bugüne kadar askere alımlarda ‘3 ayda bir uygulanan celp’ döneminin bundan böyle her ay olacağını söyledi. Akar “Bugüne kadar 4 celp idi. 12 aya yayıldı. Dolayısıyla her ay askere alım olacak. Biz ne kadar terhis olacağını bileceğiz. Kayıtlarımızda bu olacak. Takviyeyi oraya yapacağız. Niye eksiklik, zaafiyet olsun” değerlendirmesinde bulundu.

50 BİN UZMAN HAZIR

“2016’da 8 komando taburu varken bu 131 tabura çıktı. Hudut taburlarında bir azalma olmayacak” bilgisini veren Bakan Akar, uzman asker alımının da devam edeceğini vurgulayarak “10 bin uzman eğitimini aldı. Hazır. 50 bin uzmanın da hazırlıkları yapıldı, eğitime çağrılacak. Biz daha fazla da alabiliriz, ama eğitim yerleri lojistik yerler. Kötü şartlarda veremeyiz. Bunları fizibil kullanmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı. Akar, milletvekillerinin soruları üzerine de, terhis olan askerlerin gidişiyle ilgili bir güvenlik sorununun oluşmaması için yasaya geçici maddeyle bir düzenleme konulmasının planlandığını söyledi.