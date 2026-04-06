Her damla için mücadele ediliyor: Yuvacık Barajı`nda dev temizlik

Yoğun yağışlarla tam kapasiteye ulaşan barajdaki fazla su, Sakarya ve Kocaeli'nin içme suyu kaynağı Sapanca Gölü'ne aktarılmasıyla kaynak verimliliği elde ediliyor.

Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, barajı besleyen Kirazdere, Kazandere ve Serindere'den gelen atıkların su kalitesini etkilememesi için 1,75 kilometrekarelik göl yüzeyinde 3 amfibi araçla temizlik çalışması yürütüyor.

Tahliye kapaklarına yakın bölgeye bariyer çeken ekipler, debileri yükselen derelerle taşınan kumul ve kayaçlar ile ağaç parçaları, dal, yaprak ve otları geçişine izin vermeyip toplanmasını sağlıyor.

Rüzgar ve akıntıyla göl yüzeyinde biriken atıklar, amfibi araçlarla alınarak karaya çıkarılıyor. Toplanan atıklardan geri kazanılabilir olanlar dönüşüme, diğerleri de bertaraf tesisine gönderiliyor.

- "SUYUN HER DAMLASINI KORUMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Mesut Önem, AA muhabirine, barajı Kirazdere, Kazandere ve Serindere'nin beslediğini, baraj gölünün yüzey alanının 1,75 kilometrekare olduğunu belirtti.

Yağışlarla debisi artan derelerden baraja teressübat (çökelti) geldiğine değinen Önem, bu nedenle amfibi araçlarla gölde temizlik çalışması yürüttüklerini söyledi.

Önem, su yüzeyinde yüzen teressübat ve diğer atıkları topladıklarını anlatarak, "Yaptığımız çalışmayla 125 metreküp teressübatı su ekosisteminde uzaklaştırdık. Tam kapasiteye ulaşan Yuvacık Barajı'ndaki fazla suyu Sapanca Gölü'ne aktararak aslında daha önce aldığımız suyu iade ediyoruz." diye konuştu.

Suyun her damlasını korumaya çalıştıklarına işaret eden Önem, "Kocaeli'nin en önemli içme suyu kaynaklarından birisi Yuvacık Barajı. O yüzden buradaki suyun sürdürülebilir olarak korunması ve iyileştirilmesi de önem arz ediyor." dedi.

- "TÜM SU KAYNAKLARIMIZDA BENZERİ ÇALIŞMALARI YÜRÜTÜYORUZ"

Amfibi araçlar ve deniz süpürgeleriyle tüm su kaynaklarında çevrenin ve suyun korunması için faaliyetler yürüttüklerine değinen Önem, hem çevreye hem de su kaynaklarına önem verdiklerini dile getirdi.

Önem, amfibi araçlarla yaptıkları temizlik çalışmalarının model olduğunu kaydederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Su havzasının üzerinde yüzen katılar, rüzgarla farklı noktalarda bir araya geliyorlar. Sadece derelerden gelen teressübat ya da ağaç parçaları değil maalesef karadan ulaşan plastik, cam gibi yüzen malzemeler de oluyor. Bunların göle ulaşmaması gerekiyor, ulaşanı da hızlı şekilde su ekosisteminden uzaklaştırmak gerekiyor. Biz de bunu sağlamaya çalışıyoruz. Çevrenin sürdürülebilir olarak korunması amacıyla tüm su kaynaklarımızda, denizlerimizde, derelerimizde bu ve benzeri çalışmaları yürütüyoruz. Yürütmeye de devam edeceğiz."