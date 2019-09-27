Her evde bulunması gerekiyor! Peki maliyeti ne kadar?

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Her evde bulunması gereken deprem çantasının ortalama maliyeti 440 TL

Muhtemel bir deprem durumunda hayat kurtarabilecek deprem çantası, ortalama 440 TL maliyetle oluşturulabiliyor.

  • İHA
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Dün 13.59’da İstanbul’da gerçekleşen 5,8’lik depremin ardından akıllara ‘depreme ne kadar hazırlıklıyız?’ sorusu geldi. Uzmanlara göre; önceden hazırlanmış bir deprem çantası depremde hayat kurtarabilir. Olası bir deprem durumunda kullanılacak deprem çantasının hazırlanmasının ortalama maliyetinin ise bir kişi için 440 TL olduğu tespit edildi.
 
Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı’nın (AFAD) resmi internet sitesinden yapılan bilgilendirmede deprem çantasında bulunan gıdaların yüksek kalorili, vitamin ve karbonhidrat içeren, su kaybını önleyen ve dayanıklı, çabuk bozulmayan gıdalardan; konserve, kuru meyveler, tahin, pekmez, meyve suyu gibi ürünlerin bulundurulması gerektiği bildirildi. Ayrıca her bir aile üyesi düşünülerek yeterli içme suyunun çantaya dahil edilmesi gerektiği vurgulandı.
 
Buradan hareketle deprem çantası içinde bulunan malzemelerin piyasa değeri araştırıldı. İHA muhabirinin yaptığı analize göre, bir deprem çantasında bulunması gereken malzemelerin toplamı bir kişi için ortalama 440 TL olarak hesaplandı.
 
DEPREM ÇANTASINDA BULUNMASI GEREKEN MALZEMELER
 
Bir deprem çantasında önemli belge fotokopileri, gıdalar, hijyen maddeleri ile bazı araç ve gereçlerin bulunması gerekiyor. Çantada kimlik kartları (nüfus cüzdanı, ehliyet), tapu, sigorta, ruhsat belgeleri, zorunlu deprem poliçesi, diplomalar, pasaport, banka cüzdanı, diğer (evcil hayvan sağlık karnesi) bulunması gerekiyor.
 
MALZEMELERİN ORTALAMA FİYATLARI
 
Deprem çantasına giyecek olarak iç çamaşırı, çorap, yağmurluk ve iklime uygun giysilerin konulması önem arz ediyor. Çantada bulundurulması gereken malzemeler ve fiyatları şu şekilde sıralanıyor: “iç çamaşırı 20 TL, çorap 20 TL, yağmurluk 30 TL ve iklime uygun giysiler.
 
Hijyen malzemesi; sabun 5 TL, diş fırçası ve macunu 25 TL, ıslak mendil 5 TL, tuvalet kağıdı 30 TL, ilk yardım çantası 30 TL, uyku tulumu 100 TL veya battaniye 25 TL, çakı 30 TL, düdük 10 TL, küçük makas 20 TL, kağıt 5 TL, kalem 5 TL, pilli radyo 50 TL, el feneri 10 TL ve yedek piller 20 TL.”

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