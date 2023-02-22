CHP, depremle bin vatandaşımıza mezar olan İskenderun'daki 5 mahallede kentsel dönüşüme direnenlerin en büyük destekçisiydi. İBB Başkanı'nın başını çektiği CHP'liler, Türkiye'nin en büyüğü olan İstanbul Esenler'deki kentsel dönüşüm projesini durdurmak için de dava üstüne dava açtı.

Hatay İskenderun'da 5 mahallede kentsel dönüşüme engel olarak vatandaşların dayanıklı binalarda oturmasını engelleyen ve depremde binlerce canın yitip gitmesine neden olan CHP ve beraberindeki çevrelerin, İstanbul'da da 'istemezük'çü zihniyeti uygulamaya koyduğu ortaya çıktı. Bu konuda başı İBB başkanı çekerken, CHP'li meclis üyeleri ve TMMOB Şehir Plancıları Odası da ona destek veriyor. Sabah'ın haberine göre, Esenler Belediyesi'nin yürüttüğü 60 bin konutu kapsayan Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projesini engellemek amacıyla 9'unu İBB'nin açtığı 11 davadan 5'i reddedildi, 6'sı ise devam ediyor.

DAVACI İBB BAŞKANI

Açılan davalardan bir tanesinde bizzat İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Davacı" sıfatıyla yer alması dikkat çekiyor. İBB'nin, CHP'li meclis üyelerinin, partinin arka bahçesi gibi kullandığı TMMOB Şehir Plancıları Odası'nın açtığı davalarda 'Yeteri kadar donatı ve kamusal alana yer verilmemesi', 'Esenler'in tamamının irtibatlandırılmasında kopukluklar meydana geleceği' gibi asılsız ve sudan bahaneler öne sürülüyor.

Her davada 'ret' yiyen 'istemezükçüler' bir başka dava açarak yalanı sürdürüyor. Hiçbir bahane bulamayan İBB yönetimi en sonunda Esenler'de deprem riskine karşı yapılan imar planlarının iptali için dava açtı.

ÇEVRE İLÇELERİN İHTİYACINI DA KARŞILAYACAK

Projede 19 Ağustos 2022'de ilk etaptaki 2 bin 30 konut hak sahiplerine teslim edildi. Proje 60 bin konutluk Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projesi olarak sürüyor.

Konutların yüzde 45'i Esenler'deki riskli yapıların dönüşümü için kullanılacak. Geri kalan yüzde 55'i ise İstanbul'daki çevre ilçelerin riskli yapılarının dönüşümünde kullanılacak.

YATAY MİMARİ BOL YEŞİL ALAN

İBB yönetimi tarafından iptal ettirilmek istenen projede 2.5 milyon metrekare alana sahip dev bir millet bahçesi ve spor kompleksi de yer alıyor.

Proje, geleneksel mahalle konseptinde düşünülmüş, komşuluk ilişkilerini güçlendiren, zemin artı 4 katı geçmeyen yatay mimariye sahip yeşil ile bütünleşmiş bir yaşam imkânı sunuyor.