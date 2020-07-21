Her kurbana bir fidan, kardeşime armağan

21 Temmuz 2020 Salı 15:20 - Güncelleme: 21 Temmuz 2020 Salı 15:20

İnsanlık olarak yaşadığımız bu pandemi günlerinde şunu bir kez daha anladık ki; insanoğlu aciz bir varlıktır ve birbirine muhtaçtır. Bu süreci millet olarak kardeşlik, paylaşma ve dayanışmanın birleştirici gücü ile, en az hasarla atlattık hamdolsun.

Bu bayramda da, kurbanlarımızı kardeşlerimizle paylaşmak ve bayram sevincine onları da ortak etmek için yurt içi ve yurt dışında tüm hazırlıklar tamamlanmıştır.

Yardımeli Derneği ülkemizde ve 35 bölgedeki temsilci ve ekipleri ile bu bayram da, en ücra yerlerde yardıma muhtaç insanların ve yetim ailelerin gönül kapılarını çalarak, onlara takdim edeceği kurban payları ile muhabbet ve hayır köprüleri kuracaktır. Derneğimize vekaleti verilerek emanet edilen kurbanlar, kurban sahibinin ismi okunarak, İslami usullere göre kesilip, dağıtılmaktadır. Kurban bağış kabulünün ulaştı bilgisi SMS ile bilgilendirildiği gibi, kurbanın kesildiği bilgisi sizlere SMS ile ulaştırılacaktır. Kurbanların kesilme videosu internet sitemizden kurban sahibine verilecek şifre ile sonradan izlenebilecek ve kurban sahibinin talebi doğrultusunda görüntüler CD olarak adresine gönderilecektir.

PANDEMİ NEDENİYLE BİR DİZİ TEDBİR ALINMIŞTIR



Tüm dünyayı etkileyen covit 19 salgını nedeniyle kurban kesim ve dağıtım organizasyonunun yapılacağı tüm bölgelerde gerekli tedbirler alınmıştır. Özellikle Dernek Başkanımız Dr. Sadık Danışman imzalı, uygulanacak tedbirlere ilişkin yazılı talimatlar bölgelere tebliğ edilmiştir. Özellikle kesim alanlarının temizlik ve hijyen hususunda azami dikkat ve hassasiyet gösterilecektir. Kesim anında kullanılan alet ve malzemeler, kesim öncesi dezenfekte edilecek, kesim alanındaki kasaplar ve görevliler maskeli olacak, mümkünse ateşleri ölçülecek ve ellerini sık sık dezenfekte edeceklerdir. Kesim alanlarına kalabalık gruplar alınmayacak, ihtiyaç sahipleri kesim alanlarının uzağında bekletilecektir. Kesim ve parçalamadan sonra, hazırlanan kurban payları, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması esnasında mesafe ve maske kurallarına dikkat edilerek, kalabalık ve izdihama neden olacak bir dağıtımdan şiddetle kaçınılacaktır.

Çocuklar kıyafetlerini bekliyorlar..

Çocuklar için bayramda alınan yeni kıyafetlerin sevinci daha bir başka… Yıllar sonra bile hatırında kalan, sevincini hala heyecanla anlatmasına neden olan “ Bayramlık Kıyafetler”..

Yetimleri, bayramlık kıyafet alamayan aileleri sevindirmek; bayram coşkusuna ve sevincine dahil etmek için “Bayramlık Kıyafet” hediye ediyoruz. Bayram öncesi Yardımeli ekipleri tarafından tespitleri yapılan yetimler, gruplar halinde mağazalara götürülerek, kendi istedikleri kıyafetleri almaları sağlanıyor. Kendi bedenine uygun, dilediği modeli, beğendiği rengi çocuklarımız kendileri seçiyor. Onların sevinmeleri karşısında bizler de mutlu oluyoruz. Zira gülücük en çok onların yüzüne yakışıyor…

BAYRAMLIK KIYAFET HEDİYESİ 125 TL



Türkiye’de ve 35 ülkede her yıl başarı ile gerçekleştirilen “ Kurban Kesim ve Dağıtım Organizasyonu” kapsamında 2018 yılında başlatılan “1 Kurban 1 Fidan” kampanyası bu yıl da devam edecektir.

2018 yılında başlatılan “ 1 Kurban 1 Fidan “ projesi kapsamında her yıl dikilen fidanlar, artık yeşermeye, filizlenmeye başlamıştır.

Bu proje ile, kesilen her kurban için, önceden belirlenen bölgelerde meyve fidanları dikilmeye devam edecektir. Sıcak iklimin hüküm sürdüğü, kuraklığın ve yoksulluğun yaşandığı Afrika ülkeleri ve ülkemizde pilot bölgeler uygulama alanı olarak planlanmıştır. (Somali- Sudan-Türkiye-Moritanya)

Fidan dikimi yapılacak olan ülkelerde gerekli fizibilite çalışmaları yetkili zirai kurumlar ile birlikte yapılmakta, bölgenin iklim ve toprak şartlarına uygun meyve fidanları tespit edilmektedir.

Projenin Sağlayacağı Faydalar:

 Peygamber efendimizin rivayetinde geçen tavsiyesine icabet etmek

 Projenin uygulandığı ülkedeki iklime olumlu katkıda bulunmak

 Kurban paylaşımının, yaklaşımının yanı sıra sürdürülebilir bir katkı sağlamak

 Ağaç sevgisinin, bakımının ve faydalarının nesillere aktarılmasını sağlamak

 Çevrenin görseline katkı sağlamak

 İhtiyaç sahiplerine ağaçların ürünleri ile ekonomik katkı sağlamak

 Okul, cami, kuyu, hastane, yetimhane gibi kurumlar adına yetiştirilecek meyve bahçelerinin gelirini bu gibi kurumlara vakfetmek

 Köy Yol kenarlarına ve köy ortak alanlarına dikilen ağaçların meyvelerinin geliri ile yolun bakım ve onarımına, köyün ihtiyaçlarına katkı sağlamak

 Ağaçlandırılan alanlarda insanların güzel vakit geçirmelerini sağlamak

Nerelerde Kurban kesimi yapılacak ?

Bu yıl vekalet yoluyla kurban kesim-dağıtımı yapılacak bölgeler :

ASYA-AFRİKA KURBAN HİSSE BEDELİ 750 TL

TÜRKİYE-BALKANLAR-ORTADOĞU KURBAN HİSSE BEDELİ 1 100 TL

FİLİSTİN-GAZZE KURBAN HİSSE BEDELİ 1 800 TL