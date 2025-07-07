Yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek'in de ismi rüşvet olaylarında geçiyor. İş insanı Yusuf Yadoğlu, savcılık ifadesinde, Böcek'in her seferinde "Babamın haberi var" diyerek kendisinden para istediğini, Böcek'e verdiği paranın 36 milyon lirayı bulduğunu anlattı. Yadoğlu, belediyeden hak edişlerini alabilmek için mecburen rüşvet verdiğini söyledi.

Tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, iş insanı Yusuf Yadoğlu'nun savcılığa verdiği ifade doğrultusunda rüşvet ve usulsüz ödeme iddialarıyla tutuklandı. Yadoğlu, Böcek'in oğlu Gökhan Böcek aracılığıyla seçim sürecinde ve sonrasında toplam 36 milyon lira ödeme yaptığını, bu ödemelerin ardından belediyeden hak edişlerini alabildiğini öne sürdü. Yeni Şafak'ın haberine göre, Yadoğlu ifadesinde, Başkan Böcek'in oğlu Gökhan Böcek, 2024 yerel seçim sürecinde ofisine gelerek, "Babamın bilgisi var" sözleriyle seçim kampanyası için para istediğini kaydetti. Yadoğlu, Gökhan Böcek'in, "Parayı gönder, ben sana belediyedeki ödemeyi yaptırırım" diyerek 25 milyon lira istediğini, kendisinin ise Anadolu Reklam Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. hesabına 6 milyon lira aktardığını belirtti.

ÖNCE ÖDEME SONRA HAK EDİŞ

İfadeye göre, seçim sonrası tekrar Yadoğlu'nun ofisine giden Gökhan Böcek, bu kez seçim döneminde kullanılan araçların reklam bedeli olarak 2,7 milyon lira daha talep etti. Bu talep doğrultusunda 24 Aralık 2024'te FNL Turizm İnşaat adına iki fatura düzenleterek, 2,7 milyon liralık ödeyen Yadoğlu , aynı gün belediyeden 46 milyon liralık hak edişini aldı.

Gökhan Böcek, Yusuf Yadoğlu, Muhittin Böcek.

BOŞANMA PARASINI BENDEN ALDI

Yadoğlu'nun ifadesine göre, 2025 yılı Şubat ayında Gökhan Böcek, 'babasının bilgisi dahilinde' olduğunu belirttiği bir taleple, boşandığı eşinin oturduğu daireyi satın aldıklarını ancak 30 milyon liralık bedeli ödeyemediklerini söyledi. Bu paranın Özpınarlar İnşaat hesabına ödenmesini istedi. Başta ödeme yapmayı reddeden Yadoğlu, Gökhan Böcek'in "Daireyi satınca paranı geri veririm" sözlerine inanarak, Mart, Nisan ve Mayıs 2025'te üç ayrı ödeme şeklinde 30 milyon lira nakit teslim ettiğini belirtti. Paraların Konyaaltı Casa Diva Sitesi önünde elden teslim edildiği, teslimat sırasında yapılan WhatsApp ve FaceTime görüşmelerinin savcılığa sunulduğu kaydedildi.

36 MİLYON LİRA GÖNDERDİ

Savcılık ifadesinde Yadoğlu, Başkan Muhittin Böcek'in, seçim öncesi ve sonrası dönemlerde oğlu Gökhan Böcek aracılığıyla kendisinden toplam 36 milyon lira aldığını, bu ödemeler sayesinde belediyeden alacaklarını tahsil edebildiğini beyan etti. Yadoğlu, yaptığı ödemeler sonrasında belediyeden 17 milyon ve 46 milyon liralık olmak üzere iki ayrı hak ediş ödemesi (toplam 63 milyon) aldığını söyledi. Bu durum, yapılan para transferlerinin hak edişlerle bağlantılı olduğu iddialarını güçlendirdi.

SÜLEYMANCILAR BENDE!

Yadoğlu, seçim sürecinde Başkan Böcek'in kendisine, "Süleymancılar bende. Bak ekmek yiyorsun ama oy vermiyorsun. Bu seçimi yüzde 7 ile onlarla birlikte kazanacağım" dediğini ifade etti.

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Muhittin Böcek tutuklandı

Operasyonu başlatan ifade