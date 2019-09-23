Her şey HDP'de başlıyor

Çocukları dağa kaçırılan ailelerin sayısı 45 oldu. HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan annelerin eylemi 20’nci gününde Kütahya’da yaşayan Hatice Levent, Diyarbakır’a gelerek eyleme katıldı. PKK tarafından kaçırılan polis memuru Vedat Kaya’nın babası Şehmuz Kaya, HDP il binasını kapatmadan gitmeyeceklerini söyledi.

Kaya, “Vedat Kaya’nın babasıyım, polis memuruydu izine gelirken oğlumu silah zoruyla kaçırdılar. Bazı kişiler neden HDP önünde oturduğumuzu soruyor, her şey HDP’nin altından çıkıyor. Ben onları tanımışım, bunların eş başkanları ile görüştüm, kendisi itiraf etti. Her şey buradan çıkıyor, battaniyeleri, kolileri ve delilleri kaybediyorlar. Herkes bunların ne olduğunu anladı. Herkesi buraya davet ediyor ve bunları yerinde görmelerini istiyorum. 20 yıl burada otursam bir saat oğlumun çektiği işkence kadar değil. 20 gündür buradayız kışın da burada kalacağız ve burayı kapatmadan gitmeyeceğim” dedi.

EN BÜYÜK KANDİL BURASI

Konya’dan gelerek 16 yaşındaki kızı Yasemin için oturma eylemine katılan anne Yıldız Ballı da tepkisini şöyle dile getirdi: “Selahattin Demirtaş, ‘Anamızsınız, bacımızsınız, kardeşimizsiniz.’ diyor. Nerede bu kardeşlik, bacılık? Analar, bacılar, size sesleniyorum. Bu evlatları öyle kolay şartlarda büyütmedik. Annelerin bu zulme ‘dur’ deme zamanı geldi, geçiyor. Yeter artık yüreğimiz yanıyor. Evladı kaçırılan herkese söylüyorum. Bizlere destek verin. Sizler de buraya gelseniz çocuklarımızı oradan getiririz.”

Yeğeni için eyleme katılan Muhittin Avunan ise “En büyük Kandil burasıdır. Polisimize, askerimize silah sıkanlar bunlardır” iddiasında bulundu.

Artık yeter, bu acı nereye kadar sürecek