Her Şey Mümkün filmi konusu nedir? Her Şey Mümkün oyuncuları kimler? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Alper Babayağmur'un yönettiği Her Şey Mümkün filminin başrollerinde Yetkin Dikinciler ve Azra Akın yer alıyor. Romantik-komedi filmin yönetmen koltuğunda Alper Babayağmur oturuyor. Senaryoyu da Babayağmur ile birlikte Ayşe Babayağmur ve Apa Mehmet Şen kaleme aldı. Filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Goncagül Sunar, Mehtap Bayrı, Bahtiyar Engin, Kaan Girgin, Bora Sivri ve Haldun Dormen yer alıyor. Her Şey Mümkün filmine dair tüm detaylar haberimizin içerisinde yer alıyor.

HER ŞEY MÜMKÜN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Zengin bir işadamı, sevgilisiyle birlikte yakalandığı fotoğraflarla şantaja maruz kalınca başka bir çare bulmak zorunda kalır. Bu da, tesadüfen varlığından haberdar olduğu, kendisine ikizi gibi benzeyen, piyangoyu kazanıp tüm eski hayatını geride bırakmış tesisatçı İbrahim ile yer değişmesi olur. Ancak güzel sevgilisinin bu 'kopyaya' aşık olması üzerine işler kontrolden çıkacaktır.

HER ŞEY MÜMKÜN OYUNCULARI KİMLER?

Alper Babayağmur'un yönetmen koltuğunda oturduğu Her Şey Mümkün filminin başrollerinde Yetkin Dikinciler ve Azra Akın'ın yer alıyor. Senaryoyu da Babayağmur ile birlikte Ayşe Babayağmur ve Apa Mehmet Şen kaleme aldı. Filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Goncagül Sunar, Mehtap Bayrı, Bahtiyar Engin, Kaan Girgin, Bora Sivri ve Haldun Dormen yer alıyor.