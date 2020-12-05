Her şeylerini geride bıraktılar... İdlibli baba çocuklarını uyutabilmek için geceleri karton yakıyor

AA 05 Aralık 2020 Cumartesi 13:32 - Güncelleme: 05 Aralık 2020 Cumartesi 13:32

Esed rejiminin Serakib beldesine düzenlediği yoğun saldırlar sonucunda evini terk etmek zorunda kalan Bilal Aydo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hayat zor. Gece daha zorlaşıyor. Bunu bir biz, bir de Allah biliyor ve görüyor." dedi.

Aydo, çocuklarını ısıtmak için yakacak temin etmekte zorlandığını, çocukların çadırda uyumaya çalışırken çok üşüdüğünü söyledi.

35 yaşındaki Aydo, gece ısınmak için gündüzleri çocuklarıyla karton topladıklarını, bunları yakarak çocukların uykuya dalmasını sağlamaya çalıştığını belirtti.

Yağmur yağdığı sırada çadırları su bastığını dile getiren 3 çocuk babası Aydo, önlemek için çadırın kenarlarına kanal kazdıklarını ifade etti.

- "BABAM DIŞARDA ATEŞ YAKARAK BİZİ ISITMAYA ÇALIŞIYOR"

7 yaşındaki, ilkokul 1'inci sınıf öğrencisi Samer Aydo da "Evimizi terk etmek zorunda kaldık. Her şeyimizi geride bırakıp Rahme kampına yerleştik." diye konuştu.

Aydo, kampın sürekli çamur dolduğunu vurguladı.

Samer'in küçük kardeşi Reem de "Şu an hastayım. Üşüdüğümde babam dışarda ateş yakarak bizi ısıtmaya çalışıyor." dedi.

- İDLİB'DEKİ DURUM

Türkiye, Rusya ve İran arasında 4-5 Mayıs 2017'de gerçekleşen Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu.

Ancak rejim ve İran destekli teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi. Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı.

Rusya ve rejim güçleri, Mayıs 2019'da tüm bölgeyi ele geçirmek için operasyonlara başladı ve İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içinde çok sayıda büyük yerleşimi ele geçirdi.

Son olarak Türkiye ile Rusya arasında 5 Mart'ta Moskova'da yeni bir mutabakat sağlandı.

Rejim güçlerinin zaman zaman ihlal ettiği ateşkes büyük ölçüde korunuyor. 2017-2020 döneminde yaklaşık 2 milyon sivil, Rusya ve rejim güçlerinin saldırılarında Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.