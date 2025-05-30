İSTANBUL 24°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Mayıs 2025 Cuma / 3 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,2397
  • EURO
    44,5748
  • ALTIN
    4162.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Her tarafımız gizli kamera! Özel hayatta güvenlik açığı
Güncel

Her tarafımız gizli kamera! Özel hayatta güvenlik açığı

Gizli kamera rezaletleri, internetteki mahrem görüntü pazarlarını gündeme getirdi. Uzmanlar, yaşamın her alanına giren kameralara karşı önerilerde bulundu.

Akşam Gazetesi30 Mayıs 2025 Cuma 08:52 - Güncelleme:
Her tarafımız gizli kamera! Özel hayatta güvenlik açığı
ABONE OL

Peş peşe yaşanan gizli kamera rezaletinin ucu, 'mahrem pazarı'na uzandı. Özel alanlara gizli kameralar yerleştirip evdeki bebek cihazlarına bile sızan dijital röntgencilerin, gizli kayıtları sattığı öğrenildi.

Sapanca'da bir Bungalov'daki ampülde; Denizli'de ise günlük kiralık evdeki üçlü prizde çıkan gizli kameralar 'mahremiyetimiz ne kadar güvenli?' sorusunu akıllara getirdi. Ancak tehlikenin daha da vahim olduğu ortaya çıktı. Dijital röntgencilerin, spor salonları, giyinme kabinleri ve tuvaletlere dahi gizli kamera yerleştirdiği; çocukların güvenliği için evde kullanılan kameralara bile sızarak görüntüleri kaydettikleri iddia edildi. Yüzlerce kişiye ait özel görüntülerin ise Telegram gruplarında satıldığı öne sürüldü.

HER YERDEN İZLENEBİLİR

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, bilişim çağında artık cep telefonlarımızdan evimizdeki kameralara bile dışarıdan erişimin mümkün olduğunu belirtti.

Prof. Kırık, şu uyarılarda bulundu: "Evlerde güvenlik amacıyla yerleştirilen kameralar sadece hırsızlara karşı değil, aynı zamanda evde bakıcı çalıştırdıklarında çocukların ya da yaşlıların takibi için de kullanılıyor. Bu tür kameralar güvenli gibi görünse de, internete bağlı olduklarında ciddi bir tehdit oluşturabiliyor. Uzaktan cihazlara erişilebiliyor. Bu alanlardan sızdırılan görüntüler yalnızca sosyal medyada yayılmakla kalmıyor; karanlık internet ortamlarında ya da özel gruplarda Telegram'da para karşılığında satılıyor. Kişilerin haberi olmadan çekilen bu görüntüler, mahremiyet ihlalinin ötesine geçip, dijital suç ekonomisinin bir parçası haline geliyor."

ŞİFRE DEĞİŞİKLİĞİ VE GÜNCELLEME ŞART

Prof. Kırık alınacak önlemleri şöyle sıraladı: "Cihazlar fabrika ayarlarında bırakıldığında, kötü niyetli kişilerin eline açık kapı bırakılmış oluyor. İnsanlar cihazı kurar kurmaz kullanmaya başlıyor. Kullanıcı adı ve şifreyi mutlaka değiştirmek gerekiyor. Cihazların yazılımları düzenli olarak güncellenmeli; çünkü güvenlik açıklarına karşı sık sık yeni sürümler geliyor. Kamera sistemi sadece yerel ağ üzerinden kullanılmalı ya da bir VPN ağının tercih edilmesi önemli."

Bungalovdan gizli kamera çıktı

Günlük ev rezaleti Sapanca'dan sonra Denizli'de! Prizlere gizli kamera yerleştirmiş

ÖNERİLEN VİDEO

Türkiye'nin gökyüzündeki vurucu gücü! Türk F-16'ları işte böyle görüntülendi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.