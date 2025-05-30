Peş peşe yaşanan gizli kamera rezaletinin ucu, 'mahrem pazarı'na uzandı. Özel alanlara gizli kameralar yerleştirip evdeki bebek cihazlarına bile sızan dijital röntgencilerin, gizli kayıtları sattığı öğrenildi.

Sapanca'da bir Bungalov'daki ampülde; Denizli'de ise günlük kiralık evdeki üçlü prizde çıkan gizli kameralar 'mahremiyetimiz ne kadar güvenli?' sorusunu akıllara getirdi. Ancak tehlikenin daha da vahim olduğu ortaya çıktı. Dijital röntgencilerin, spor salonları, giyinme kabinleri ve tuvaletlere dahi gizli kamera yerleştirdiği; çocukların güvenliği için evde kullanılan kameralara bile sızarak görüntüleri kaydettikleri iddia edildi. Yüzlerce kişiye ait özel görüntülerin ise Telegram gruplarında satıldığı öne sürüldü.

HER YERDEN İZLENEBİLİR

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, bilişim çağında artık cep telefonlarımızdan evimizdeki kameralara bile dışarıdan erişimin mümkün olduğunu belirtti.

Prof. Kırık, şu uyarılarda bulundu: "Evlerde güvenlik amacıyla yerleştirilen kameralar sadece hırsızlara karşı değil, aynı zamanda evde bakıcı çalıştırdıklarında çocukların ya da yaşlıların takibi için de kullanılıyor. Bu tür kameralar güvenli gibi görünse de, internete bağlı olduklarında ciddi bir tehdit oluşturabiliyor. Uzaktan cihazlara erişilebiliyor. Bu alanlardan sızdırılan görüntüler yalnızca sosyal medyada yayılmakla kalmıyor; karanlık internet ortamlarında ya da özel gruplarda Telegram'da para karşılığında satılıyor. Kişilerin haberi olmadan çekilen bu görüntüler, mahremiyet ihlalinin ötesine geçip, dijital suç ekonomisinin bir parçası haline geliyor."

ŞİFRE DEĞİŞİKLİĞİ VE GÜNCELLEME ŞART

Prof. Kırık alınacak önlemleri şöyle sıraladı: "Cihazlar fabrika ayarlarında bırakıldığında, kötü niyetli kişilerin eline açık kapı bırakılmış oluyor. İnsanlar cihazı kurar kurmaz kullanmaya başlıyor. Kullanıcı adı ve şifreyi mutlaka değiştirmek gerekiyor. Cihazların yazılımları düzenli olarak güncellenmeli; çünkü güvenlik açıklarına karşı sık sık yeni sürümler geliyor. Kamera sistemi sadece yerel ağ üzerinden kullanılmalı ya da bir VPN ağının tercih edilmesi önemli."

Bungalovdan gizli kamera çıktı

Günlük ev rezaleti Sapanca'dan sonra Denizli'de! Prizlere gizli kamera yerleştirmiş