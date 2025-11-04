İBB'deki veri sızıntısı soruşturmasının kritik ismi belediye iştiraki İSTTELKOM AŞ'nin Genel Müdürü Melih Geçek'in Ekrem İmamoğlu ile bağlantısı dikkat çekiyor. Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde bilişim altyapısını Geçek'e teslim eden İmamoğlu, İBB Başkanı seçilince kurdurduğu 'Teknoloji Masası' yapılanmasının başına koordinatör olarak yine onu getirdi. İmamoğlu'nun belediyedeki veri tabanı kopyalama talimatını yöneten Geçek, casusluk davasının da kilit şüphelileri arasında yer alıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Melih Geçek, hem Beylikdüzü Belediyesi döneminde hem de 2019 sonrasında İBB'de yürütülen dijital süreçlerin en kilit isimlerinden biri olarak öne çıkıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen İBB Casusluk Soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Melih Geçek, uzun yıllar boyunca Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediyesi döneminde görev aldı.

ALTYAPIYI KOPYALAYIN TALİMATI

Tanık ifadelerine göre Geçek, hem Beylikdüzü Belediyesi hem de CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda bilişim altyapısını yöneten isimdi. Tanık ifadelerine göre Geçek, uzun yıllar boyunca İmamoğlu'nun Beylikdüzü'ndeki bilişim altyapısında görev aldı ve bu dönemde geliştirdiği bağlantılar üzerinden hem belediye içi hem de seçim kampanyalarında dijital koordinasyon görevini üstlendi. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinin ardından mazbatasını alan Ekrem İmamoğlu, ilk icraat olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin veri tabanının kopyalanması talimatını verdi. İmamoğlu'nun bu işlem için görevlendirdiği isimlerden biri yine Beylikdüzü İlçe Örgütü Bilişim Uzmanı Melih Geçek'ti.

Melih Geçek, Ekrem İmamoğlu.

SEÇİMDEN SONRA YENİ GÖREV

Yeni Şafak'ın haberine göre, Temmuz 2019'da yeniden göreve başlayan İmamoğlu yönetimi, bilişim yapılanmasını "Teknoloji Masası" adıyla yeniden organize etti. Bu yapının başına, "Teknoloji Koordinatörü" sıfatıyla Melih Geçek getirildi. Edinilen bilgiye göre İmamoğlu seçim sonrası ilgili iştiraklerin / şirketlerin daire başkanları ve teknoloji yönetici atamaları yapıldıktan sonra 'Teknoloji Masası' kurulması talimatı verdi. Bu masanın başına da koordinatör sıfatıyla Melih Geçek başkanlık etti.

TEKNOLOJİ İHALELERİ DE ONDA

İmamoğlu'nun dijital prensi Melih Geçek, İBB bünyesinde tüm bilişim işlerinin başına geçerek, İBB'nin tüm iştiraklerdeki teknoloji alımlarının tamamını yönetmeye başladı. İfadelere göre Geçek, alınacak ürünleri dahi telefon veya WhatsApp talimatlarla yönlendirmeye başladı. Özellikle Geçek'in belediye iştirakleri olan İSBAK, İSTTELKOM, BELBİM, Medya A.Ş., Kültür A.Ş. gibi kurumlarda dolaylı yönlendirmelerde bulunduğu, Netuce, Infotelica, Probim, SML, Parametre ve Odya gibi firmaların Geçek tarafından iştiraklere önerildiği ortaya çıktı.

CHP İÇİN ÇOK ÇALIŞTILAR!

Geçek'in yönlendirdiği firmalar arasında en sık adı geçen şirket Netuce oldu. Geçek'in bu firmaya yönelik ihale almasını istemesinin altında "Bu çocuklar seçimde çok çalıştı, mağdur etmeyelim, iş verelim" dediği öğrenildi. Bunun ardından SEDEP platformu ihalesinde İSBAK'ın, alt yüklenici olarak Netuce firmasını kullandığı öğrenildi. Ancak performans yetersizliği nedeniyle iki yıl sonra proje iptal edildi.

CASUSLUK TOPLANTISINDA DA YER ALDI

2025 yılında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Bürosu tarafından yürütülen "Casusluk ve Veri Aklama" soruşturmasında, Melih Geçek de şüpheli olarak yer aldı. Soruşturma, İBB'ye ait dijital verilerin yurtdışına sızdırıldığı iddialarını kapsıyor. Bu dosyada adı geçen diğer isimler arasında Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan, Merdan Yanardağ ve Hüseyin Gün de bulunuyor. Savcılık ifadesinde Geçek'in suçlamaları reddettiği öğrenildi.

