Türkiye, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda emin adımlarla ilerliyor. Terör örgütü PKK'yı silahsızlandırma çalışmaları da bu kapsamda yer alıyor.

24 TV'de yayınlanan Basın Ekspres'te terör örgütü PKK'nın sadece Türkiye'nin iç güvenliğine değil, bölgesel istikrarı sabote etmeye çalışan aktörler için de kullanışlı bir enstrüman haline geldiğine dikkat çekildi.

"İRAN HALA KULLANMAYA ÇALIŞIYOR"

"40-50 yıldır etrafımızda bu örgütü kullanmayan neredeyse hiçbir devlet kalmadı" diyen Star Gazetesi GYY Nuh Albayrak, şunları kaydetti:

Amerika ve İsrail tamam da, İran hala kullanmaya çalışıyor. Yunanistan'ın göbeğinde PKK kampları var. Hatta Ermenistan bile bu örgütten faydalandı.

SİLAH BIRAKMA SONRASI NE OLACAK?



Star Gazetesi GYY Nuh Albayrak (@NuhAlbayrak): 40-50 yıldır etrafımızda bu örgütü kullanmayan neredeyse hiçbir devlet kalmadı. Amerika ve İsrail tamam da, İran hâlâ kullanmaya çalışıyor. Yunanistan'ın göbeğinde PKK kampları var. Hatta... pic.twitter.com/vgH32gQJxP — Star Gazetesi ���� (@stargazete) July 8, 2025

YUNANİSTAN VE ERMENİSTAN DA DEVREDE

Albayrak'ın açıklamasında dikkat çeken bir diğer unsur ise Yunanistan ve Ermenistan'ın da terör örgütü PKK'yı zaman zaman desteklemiş olması... Yunanistan'ın sınırlarında PKK kamplarına göz yumduğu, Ermenistan'ın ise örgütten çeşitli dönemlerde "faydalandığı" ifade edildi.

Külliye'de "Terörsüz Türkiye" zirvesi! Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama geldi

Bahçeli'den Terörsüz Türkiye mesajı: Önemli gelişmeler yaşanıyor, tuzaklar bozulacak

Terör örgütü PKK'nın silah bırakmasına ilişkin tarih verildi