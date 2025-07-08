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  • Her taşın altından PKK çıkıyor! Canlı yayında çarpıcı açıklama: Yunanistan'dan İran'a…
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Her taşın altından PKK çıkıyor! Canlı yayında çarpıcı açıklama: Yunanistan'dan İran'a…

Yaklaşık 50 yıldır Türkiye'nin doğu ve güneydoğu bölgelerinde varlığını sürdüren terör örgütü PKK'nın silah bırakma süreci gündemin sıcak başlıkları arasında yer alıyor. Terörsüz Türkiye'nin konuşulduğu bu günlerde 24 TV ekranlarında PKK'nın birçok devlet için taşeron görevi gördüğü belirtildi. Konuya ilişkin, İran detayı dikkat çekti.

Haber Merkezi / Kübra Şenal8 Temmuz 2025 Salı 23:28 - Güncelleme:
Her taşın altından PKK çıkıyor! Canlı yayında çarpıcı açıklama: Yunanistan'dan İran'a…
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Türkiye, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda emin adımlarla ilerliyor. Terör örgütü PKK'yı silahsızlandırma çalışmaları da bu kapsamda yer alıyor.

24 TV'de yayınlanan Basın Ekspres'te terör örgütü PKK'nın sadece Türkiye'nin iç güvenliğine değil, bölgesel istikrarı sabote etmeye çalışan aktörler için de kullanışlı bir enstrüman haline geldiğine dikkat çekildi.

"İRAN HALA KULLANMAYA ÇALIŞIYOR"

"40-50 yıldır etrafımızda bu örgütü kullanmayan neredeyse hiçbir devlet kalmadı" diyen Star Gazetesi GYY Nuh Albayrak, şunları kaydetti:

Amerika ve İsrail tamam da, İran hala kullanmaya çalışıyor. Yunanistan'ın göbeğinde PKK kampları var. Hatta Ermenistan bile bu örgütten faydalandı.

YUNANİSTAN VE ERMENİSTAN DA DEVREDE

Albayrak'ın açıklamasında dikkat çeken bir diğer unsur ise Yunanistan ve Ermenistan'ın da terör örgütü PKK'yı zaman zaman desteklemiş olması... Yunanistan'ın sınırlarında PKK kamplarına göz yumduğu, Ermenistan'ın ise örgütten çeşitli dönemlerde "faydalandığı" ifade edildi.

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Terör örgütü PKK'nın silah bırakmasına ilişkin tarih verildi
  • iran
  • terörsüz Türkiye
  • Nuh Albayrak
  • 24 TV
  • Basın Ekspres

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