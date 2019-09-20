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Her türlü arazi şartlarına uygun yetiştiriliyorlar

Özel harekat polisleri, Çankırı Özel Harekat Polis Eğitim Merkezi’nde 6 ay süren zorlu eğitim sonrasında her türlü iklim ve arazi şartlarında, sınır içi ve sınır ötesi operasyonu yapabilecek seviyede yetiştiriliyor.

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Türkiye’nin koruyucu melekleri, özel harekat polisleri, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığı’na bağlı Çankırı Özel Harekat Polis Eğitim Merkezi’nde yetiştiriliyor. Emniyet birimlerinde çalışırken gönüllü olan ve ön elemeden geçerek eğitime katılan özel harekat polisi adayları, 6 ay süren zorlu bir eğitime tabi tutuluyor. Merkezde şu anda 13’ü kadın yaklaşık 200 özel harekat polisi adayı eğitiliyor. Özel harekat kursiyerleri, her türlü şartlarda 7-24 eğitim görüyor. Psikolojik ve fiziksel eğitimlere katılan kursiyerler, ileri seviye atış teknikleri, keskin nişancılık, bina ve uçak operasyonları, yüksek riskli operasyonlar içeren eğitimlerle her türlü sınır içi ve sınır ötesi operasyonu yapabilecek seviyeye göre yetiştiriliyor.   

BİR YAŞAM TARZI 

Özel Harekat 2’inci Grup Amiri, özel harekatın bir yaşam tarzı olduğunu belirterek, “Biz burada özel harekat yaşam tarzına adapte olacakları eğitimleri veriyoruz. Gerek psikolojik gerek fiziksel anlamda yeterliliklerinin olmasını istiyoruz” diye konuştu.

KADINLARA DA AYNI EĞİTİM

Kadın komiser ise kursiyerler arasında 13 kadın bulunduğunu belirterek, “Özel Harekat Başkanlığının düzenlemiş olduğu tüm eğitimlerde, biliyorsunuz vatan savunmasında görevlendirilecek arkadaşlarımızı yetiştiriyoruz burada. Dolayısı ile herhangi bir cinsiyet ayrımı gözetilmeksizin aynı zorlu eğitime tabidir. Eğitimlerimiz ve bu eğitimlere katılacak personelimizin seçmeleri için zorlu parkurlarımız var. Bunları başarıp, kursa katılması uygun görülen 25 kadın personelimiz oldu” diye konuştu.

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