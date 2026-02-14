İSTANBUL 16°C / 12°C
  Her yağmurda aynı çile... CHP'li belediye vatandaşı kaderine terk etti
Güncel

Her yağmurda aynı çile... CHP'li belediye vatandaşı kaderine terk etti

Muğla'nın Ortaca ilçesine yağışların ardından yaşanan su baskınları hayatı olumsuz etkiliyor. CHP'li belediyeye sert tepki gösteren ve evini ve bahçesini su basan mahalle sakini Semayi Gökmen, 'Burada yaklaşık 100 hane her yağmurda aynı çileyi çekiyoruz. Yetkililere defalarca söylememize rağmen kapalı olan su kanallarını açtıramadık. Yardım bekliyoruz.' ifadelerini kullandı.

AA14 Şubat 2026 Cumartesi 13:07 - Güncelleme:
Her yağmurda aynı çile... CHP'li belediye vatandaşı kaderine terk etti
ABONE OL

Yerbelen ile Okçular mahallelerinde kuvvetli yağış nedeniyle bazı ev, iş yeri ve tarım arazileri sular altında kaldı.

Yerbelen Mahallesi'nde çadırda yaşayan vatandaşların bulunduğu bölgeden geçen su kanalları tıkandı.

Tıkanan kanallar kepçe yardımıyla açıldı, biriken sular da pompalarla tahliye edildi.

Öte yandan çalışmalar esnasında havanın açmasıyla gökkuşağı görüldü.

Okçular Mahallesi'nde tıkanan kanallardan taşan sular tarım arazilerini sular altında bıraktı.

Evini ve bahçesini su basan mahalle sakini Semayi Gökmen, "Burada yaklaşık 100 hane her yağmurda aynı çileyi çekiyoruz. Yetkililere defalarca söylememize rağmen kapalı olan su kanallarını açtıramadık. Yardım bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

