Her yaştan astronomi meraklısı Erzurum'da buluşacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, söz konusu etkinlik için Konaklı Kayak Merkezi'nde aylar önce başlayan hazırlıklar tamamlandı.

Kurulumu süren Türkiye'nin en büyük teleskobu Doğu Anadolu Gözlemevi'nin (DAG) de bulunduğu bölge, uzay ve astronomi tutkunlarının yeni "Göğe Bakma Durağı" olacak.

Erzurum Gökyüzü Gözlem Etkinliği, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığının himayesinde Erzurum Valiliği, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Kuzey Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA), Atatürk Üniversitesi ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının (TGA) katkılarıyla TÜBİTAK'ın koordinasyonunda ilk kez Erzurum'da düzenlenecek.

Son hazırlıklar kapsamında katılımcıların konaklayacağı çadırlar kuruldu, yemekhane ve konferans salonu gibi alanlar oluşturuldu. Söz konusu alanın daha etkin şekilde kullanılması için Erzurum Büyükşehir Belediyesinin altyapı çalışmaları tamamlandı.

Katılımcılar, Türkiye'nin en büyük teleskobunun da bulunduğu 3 bin 170 metre yükseklikte kurulan DAG'ı da ziyaret etme olanağı bulacak. Konaklı Kayak Merkezi'nden 10 kilometre mesafedeki DAG teleskobunun bulunduğu Karakaya Tepesi'ne telesiyejin yanı sıra kara yoluyla da ulaşım sağlanacak.

- AÇILIŞI VARANK İLE KASAPOĞLU YAPACAK



Etkinliğin 22 Temmuz'daki açılışı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun yanı sıra Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, TUBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ile katkı gösteren kurumların temsilcileri ve davetlilerle yapılacak.

Bakan Varank, Van Gökyüzü Gözlem Etkinliği Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, DAG'ın konumu ve optik özellikleriyle dünyanın en önemli uzay gözlem merkezlerinden biri olacağını vurgulayarak, "Erzurum'da Avrupa kıtasına kurulmuş olacak en büyük teleskobu inşa ediyoruz. Biz kendi teleskobumuzla Hubble Uzay Teleskobundan daha yüksek çözünürlükte görüntü alabileceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye'nin temel bilimler alanında en büyük yatırımı olan DAG, Cumhuriyet'in 100'ncü yılının vizyon projelerinden biri olarak kabul ediliyor.

Tamamlandığında 4 metrelik çapıyla "Türkiye'nin en büyük teleskobu" unvanını kazanacak DAG, insan gözünün duyarlı olduğu bölgenin dışında da gözlem yapabilen "kırmızı ötesi" teleskop da olacak. Kurulum çalışmaları devam eden DAG'dan bu yıl sonuna kadar ilk ışığın alınması planlanıyor.

Etkinliğin açılışını yapacak olan bakanlar Varank ve Kasapoğlu da DAG'da incelemelerde bulunacak, yürütülen kurulum faaliyetleri hakkında bilgi alacak.

- AİLELER VE KADINLAR BÜYÜK İLGİ GÖSTERDİ

Milli Uzay Programı vizyonuyla gençlerin uzaya ilgisinin artırılmasının amaçlandığı Erzurum Gözlem Etkinliği'ne astronomi meraklıları büyük ilgi duyuyor.

Etkinliğe, 71 farklı ilden katılım için başvuran 1800 kişi arasından 600 kişi kurayla belirlendi. Daha önce gerçekleştirilen Diyarbakır ve Van illerinde olduğu gibi Erzurum Gökyüzü Gözlem Etkinliği'ne de katılmak için aileler ve kadınlar büyük ilgi gösterdi.

Kurayla belirlenen etkinliğin en küçük misafiri 1 yaşındayken, en büyüğü de 66 yaşında olacak. Öğrencilerle gençlerin ağırlıklı talebi göze çarparken, başvuranların genellikle 20-40 yaş aralığında olduğu gözlendi.

- CUMARTESİ HALK GÜNÜ

23 Temmuz Cumartesi saat 10.00 itibarıyla halka açık hale gelecek etkinlikte, her yaş grubundan astronomi meraklılarının katılacağı seminerler, yarışmalar, gök bilimleriyle ilgili birçok faaliyet düzenlenecek.

Halka açık olan bölümdeki en önemli akademik söyleşilerden biri de Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Soydugan'ın, evren fotoğrafçısı "James Web Uzay Teleskobu" konulu sunumu olacak.

Antalya'da bulunan TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi (TUG) ve Erzurum'da kurulumu süren DAG'ın tanıtımları yapılacak. Açık alanda gece ve gündüz saatlerinde çeşitli atölye çalışmaları, akademik sohbetler, teleskopla gözlemler, deneyler gibi farklı etkinlikler gerçekleştirilecek.

Ayrıca seminerler, yarışmalar, gök bilim ile ilgili birçok faaliyet düzenlenecek, profesyonel ve amatör astronomlar özel ekipmanlar ile gökyüzünü inceleyerek yıldızlarla buluşma fırsatı yakalayacak.

Bilim insanları; öte gezegenler, gökyüzünü tanıma, yere yakın geçiş yapan asteroitler, yıldız örtülmeleri, kutup araştırmaları gibi farklı başlıklarda katılımcılara birbirinden ilginç ve güncel konularda sunum yapacak.

- ANTALYA'DA FİNAL YAPACAK

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, ilk olarak TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisinin 1998 yılında başlattığı ve Antalya Saklıkent'te düzenlenen TÜBİTAK Ulusal Gökyüzü Gözlem Etkinliği'ni Anadolu'nun farklı şehirlerine yayarak her yaştan gökyüzü meraklısını bir araya getiriyor.

"Göğe Bakma Durağı" mottosuyla düzenlenen gökyüzü gözlem etkinlikleri, bu yıl Erzurum'un ardından 18-21 Ağustos'ta Antalya'da final yapacak.

Etkinlik takvimine "https://gozlem.tug.tubitak.gov.tr/qr/erzurum/" adresinden ulaşabilecek.