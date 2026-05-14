Her yer didik didik arandı, öyle bir yerde bulundu ki... 5 yaşındaki Miraç'tan acı haber

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde kayıp olarak arazide aranan 5 yaşındaki Miraç İdikurt'tan acı haber geldi. Her yeri didik dirik arayan ekipler, çocuğu 11 saat sonra evinin damında ölü buldu. Küçük Miraç'ın elektrik akımına kapıldığı tahmin edilirken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

IHA14 Mayıs 2026 Perşembe 07:21
Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Büyük Yenice Kırsal Mahallesi'nde yaşandı. Öğle vakti evden çıkan 5 yaşındaki Miraç İdikurt, bir daha dönmedi. Ailesinin hayatından endişelendiği çocuk hiç bir yerde bulunamayınca sağlık, AFAD ve jandarma ekiplerine haber verildi.

Jandarma, AFAD, arama kurtarma ekipleri ve vatandaşlar, arazide kayıp çocuğu arama çalışması başlattı. Her yeri didik dirik arayan ekipler, çocuğu 11 saat sonra gece 23.30 sıralarında evinin damında hareketsiz halde buldu.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan çocuk, ambulansla Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan küçük çocuk, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İlk tespitlerde elektrik akımına kapıldığı tahmin edilen çocuğun kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsiden sonra ortaya çıkacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

