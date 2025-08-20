İSTANBUL 28°C / 18°C
20 Ağustos 2025 Çarşamba
Her yer yandı, ceviz bahçesi yemyeşil kaldı

Gelibolu'da etrafı temizlenen ceviz bahçesi, orman yangınından etkilenmedi. Havadan kaydedilen görüntülerde bahçe bakımının önemini bir kez daha gözler önüne serdi

IHA20 Ağustos 2025 Çarşamba 12:04 - Güncelleme:
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan orman yangınında, sahibi tarafından etrafı temizlenen ceviz bahçesi yemyeşil kaldı. Her yerin griye döndüğü bölgede kalan yemyeşil ceviz bahçesi görenlerin yüreğini ferahlandırdı.

Havadan kaydedilen görüntülerde bahçe bakımının önemini bir kez daha gözler önüne serdi

YANGIN 2. GÜNDE SÖNDÜRÜLDÜ

Yangın 16 Ağustos saat 16.28'de Gelibolu ilçesi Tayfur ve Cumalı köyü mevkiinde çıktı.

Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın yoğun müdahaleler sonunda 18 Ağustos tarihinde saat 11.00 sıralarında tamamen kontrol altına alındı.

Çıkan orman yangınında Ilgardere köyünde bir çiftçinin ceviz bahçesinin etrafına yol açarak temizlediği için yangından etkilenmediği görüldü.

