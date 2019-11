Her Yerde Sen final tarihi belli mi? Her Yerde Sen final yapacak mı? Başrolünü Furkan Andıç ve Aybüke Pusat'ın başrolünü oynadığı Her Yerde Sen dizisi, 20 hafta boyunca seyirciyle buluşmuştu. Ancak sevilen diziden üzücü haber geldi ve Karga Seven Pictures'ın FOX için çektiği 'Her Yerde Sen' için final kararı alındı. Her Yerde Sen final tarihi belli mi? Her Yerde Sen final yapacak mı? gibi soruların yanıtları tüm izleyiciler tarafndan merak ediliyor. Dizinin 23. bölümde ekrana veda edeceği öğrenildi. Dizi dün akşam düzenlenen Magazin Gazetecileri Derneği Altın Objektif Ödül Töreni'nde de 'En İyi Romantik Komedi Dizi Ödülü'nün de sahibi olmuştu...