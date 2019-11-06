Her Yerde Sen final tarihi belli mi? Her Yerde Sen final yapacak mı?
Başrolünü Furkan Andıç ve Aybüke Pusat'ın başrolünü oynadığı Her Yerde Sen dizisi, 20 hafta boyunca seyirciyle buluşmuştu. Ancak sevilen diziden üzücü haber geldi ve Karga Seven Pictures'ın FOX için çektiği 'Her Yerde Sen' için final kararı alındı. Her Yerde Sen final tarihi belli mi? Her Yerde Sen final yapacak mı? gibi soruların yanıtları tüm izleyiciler tarafndan merak ediliyor. Dizinin 23. bölümde ekrana veda edeceği öğrenildi. Dizi dün akşam düzenlenen Magazin Gazetecileri Derneği Altın Objektif Ödül Töreni'nde de 'En İyi Romantik Komedi Dizi Ödülü'nün de sahibi olmuştu...
Her Yerde Sen final tarihi belli mi? Her Yerde Sen final yapacak mı? sorularının yanıtları tüm dizi takipçileri tarafından merak ediliyor. Fox Tv'de yayınlanan başrollerini Furkan Andıç ile Aybüke Pusat'ın paylaştıkları Her Yerde Sen için final kararı alındı. Geçtiğimiz haftalarda gün değişikliğine giden dizi, 3 hafta sonra, 23'üncü bölümde final yapacak. Başrolünü Furkan Andıç ve Aybüke Pusat'ın başrolünü oynadığı dizi, 20 hafta boyunca seyirciyle buluşmuştu. Dizi dün akşam gerçekleştirilen Magazin Gazetecileri Derneği Altın Objektif Ödül Töreni'nde de "En İyi Romantik Komedi Dizi Ödülü"nün de sahibi olmuştu.
HER YERDE SEN FİNAL TARİHİ BELLİ Mİ?
Geçtiğimiz haftalarda gün değişikliğine giden Her Yerde Sen 3 hafta sonra, 23'üncü bölümde final yapacak.
23. BÖLÜMDE VEDA EDECEK
TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizi, 23. bölümde ekrana veda edecek. Öte yandan dizi, dün akşam düzenlenen Magazin Gazetecileri Derneği Altın Objektif Ödül Töreni'nde de "En İyi Romantik Komedi Dizi Ödülü"nün de sahibi olmuştu.
YAYIN GÜNÜ DEĞİŞTİRİLMİŞTİ
Dizinin reytingleri düşünce yayın günü değiştirilmişti. Ancak bu da çözüm olmayınca dizinin erken final yapmasına karar verildi. Dizinin yapımcısı tüm ekibe mesaj atarak alınan kararı bildirdi.
HER YERDE SEN KONUSU:
Adına ister kader deyin ister hayat, başınıza gelen en iyi şeyler çoğu zaman içinden çıkılmaz sorunların arkasına gizlenir. Aynı evde hak iddia eden ve keçi gibi inatçı olan Demir (Furkan Andıç) ile Selin (Aybüke Pusat) birlikte yaşamak zorunda kalır. Bu da yetmezmiş gibi birinin çalıştığı şirkete, diğerinin yönetici olarak gelmesiyle birlikte olaylar içinden çıkılmaz bir hal alacaktır.
HER YERDE SEN KÜNYE
YAPIM: KARGA SEVEN PICTURES
YAPIMCL: ÖMER ÖZGÜNER & ÜMMÜ BURHAN
YÖNETMEN: ENDER MIHLAR
SENARYO: DENİZ YEŞİLGÜN & ESRA ÇETEK YILMAZER
UYGULAYICI YAPIMCI: SEÇİL İSSİ
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