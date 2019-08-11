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Her yıl Kurban Bayramı'nda binlerce ton et israf oluyor!

Her yıl Kurban Bayramı’nda binlerce ton et, yanlış kesim ve saklama koşulları nedeniyle israf oluyor. Oytun Altınordu, et, deri ve sakatatların zayi olmaması için yapılması gerekenler hakkında bilgi verdi.

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Kurban kesimi muhakkak yetkin kasaplar tarafından yapılmalıdır. Bu işi bilmeyen kişiler hem kendilerine hem de kesimi doğru yapamadıklarından kurbana zarar verebiliyor. 
 
Belediyeler tarafından belirlenen ve gerekli şartları sağlanan yerler dışında kurban kesmek yasak olduğu gibi, etlerin hijyen ve kalitesini de ciddi ölçüde etkiliyor. Her kurbanın derisi ve sakatatı milli bir değerdir ve çok iyi muhafaza edilmesi gerekir. Kurban derileri, kesimin ardından alanda bulunan yetkili kurumlara bağışlanabilir. 
 
Sakatatlar da aynı şekilde muhafaza edilerek nihai tüketimde kullanılabilir veya bozulmadan işlenmesi sağlanarak gıda endüstrisinde ham madde olarak değerlendirilebilir. 
 
KURBAN ETİNİ SAKLANMASI
 
Kesim sonrası kurban etinin gövde sıcaklığının düşürülmesi için en az 24 saat bekletilmesi esastır. 
 
Kurbanı bütün olarak evde soğutmak pek mümkün olmayacağı için çeyrekleme usulüyle ana parçalardaki etin soğumaya alınması doğru olacaktır. 
 
Kurban etinin parçalanması kesim alanında yapıldıysa et parçaları eve getirildiğinde üst üst gelmeyecek şekilde oda sıcaklığında belirli bir süre bekletilerek gövde ısısı düşürülmeli, ardından buzdolabına veya dondurucuya alınmalıdır. 
 
 

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