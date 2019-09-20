Büyük bir heyecanla beklenen Hercai sezonun ilk bölümüyle bu akşam 20.00’de ATV ekranlarında izleyici ile buluşacak. Hercai 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hercai yeni sezon ilk bölümünde neler yaşanacak? gibi soruların yanıtları tüm Hercai izleyicileri tarafından merak ediliyor. Hercai'nin yeni sezonunda yine nefesler kesilecek. Hercai 13. bölümde; Reyyan'a evlilik teklif eden Miran, Reyyan'ın sorusu karşısında ne cevap verecek? Sevdası uğruna çocukluğundan beri kulağına fısıldanan intikamından vazgeçebilecek mi? Yoksa kalbindeki kin, sevdasına galip mi gelecek? Hercai yeni sezonu hakkında tüm detaylar sizlerle..

HERCAİ 14. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Hercai 14. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Hercai 14. bölüm fragmanı gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.

HERCAİ YENİ SEZON İLK BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANACAK?

"Sana geçmişini unutturmak için elimden geleni yapacağım…”

Reyyan'a evlilik teklif eden Miran, Reyyan'ın sorusu karşısında ne cevap verecek? Sevdası uğruna çocukluğundan beri kulağına fısıldanan intikamından vazgeçebilecek mi? Yoksa kalbindeki kin, sevdasına galip mi gelecek? Peki ya Reyyan? Geçmişi unutup yeniden mucizelere inanabilecek mi? Yoksa yüreğine ilmek ilmek işlenen acılar gün yüzüne çıkıp da onu Miran'dan uzaklaştıracak mı? Şadoğulları'nı evinden eden Azize geçmişin kapılarını aralamaya kararlı! 27 yıllık intikamın ardında uyuyan gerçek yavaş yavaş gün yüzüne çıkıyor. Geçmişte Nasuh ve Azize arasında yaşananlar bugün yeni bir savaş mı başlatacak? Reyyan ve Miran'ın aşkı bu savaşı durdurabilecek mi?

HERCAİ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Midyat’a İstanbullu bir işadamı olarak gelen Miran Aslanbey, Nasuh Şadoğlu’na ortaklıktan fazlasını teklif eder: torunu Reyyan’ı da ister! Ancak, yörenin en güçlü aile reisi Nasuh’un çok iyi bir kısmet dediği Miran için farklı planları vardır! Ona bir torun verecektir ama istediği torunu değil! Nasuh, Miran’ı kendi planına ikna etmeye çalışırken, Miran’ın planlanlarından habersizdir. İki erkek arasındaki haberleşme merakla beklenirken, gelecek haber iki genç kızın, Reyyan ve Yaren’in hayatını derinden etkileyecektir. Midyat’ın binlerce yıllık geçmişinin izleri üzerinde yeşeren bir aşk hikayesi, iki ailenin kaderini nasıl etkileyecek? İstanbullu yakışıklı işadamı ile Midyat’ın güzelliği dillere destan Reyyan’ı kavuşabilecek mi? Hercai ilk bölümünde, ilk görüşte aşk ile büyük bir sınava tanıklık edecek!