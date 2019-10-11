Hercai 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hercai son bölümde neler yaşandı?

Cuma akşamları ekrana gelen Hercai dizisi 16. yeni bölümü ile izleyenleri yine ekrana kilitleyecek.Hercai'nin yeni bölümünde Reyyan'ın kaçırılmasının ardından Miran harekete geçer. Yıllardır kan davası güttüğü Hazar Şadoğlu ile işbirliği yapan Miran, Reyyan'ı bulabilecek mi? Bütün planlarının kurucusu olan Azize Aslanbey bile yaşanan kaçırılma olayının ardından bu olayın arkasında kim veya kimlerin olduğunu merak eder. Hercai yeni bölümü hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için derledik. İşte tüm merak edilenler..

HERCAİ 17. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Hercai 17. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Hercai 17. yeni bölüm fragmanı gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.

HERCAİ'NİN 16. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Reyyan'ın kaçırılması Şadoğlu çiftliğinde karşı karşıya gelen iki ailede bomba etkisi yaratır. Miran yıllardır devam eden düşmanlığı göz ardı ederek, Hazar Şadoğlu ile iş birliği yapar. Hazar ve Miran'ın artık Reyyan için bir arada hareket etmesi ikiliyi yakınlaştırırken daha önce konuşulmayan gerçekler gün yüzüne çıkmaya başlar.

Hem Şadoğlu ailesi hem de Miran Reyyan'ı kaçıran kişinin Azize Aslanbey olduğundan şüphelenmektedir.

HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Bu aşkı intikama dahil edeceğim diyen Azize Aslanbey, kurduğu oyunlar yeni bir başlangıç yapmak isteyen Miran ve Reyyan'ın Aslanbey konağına dönmesini sağlar. Üst üste saldırıların hedefi olan Miran babaannesinin baskılarına rağmen Reyyan'a verdiği söze karşılık Şadoğlu ailesine hesap sormaya gitmez ve durmaya karar verir. Mirran'ın değişmeye başlaması Reyyan'ın aşkları için engelleri aşacaklarına olan inancını güçlendirir.