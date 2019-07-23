Herekol Dağı'nda PKK'nın mayın ve roketleri ele geçirildi

Jandarma ve polis özel harekat ekiplerinin katılımıyla Pervari ilçesi kırsalındaki Herekol Dağı'nda terör örgütü PKK'ya operasyon düzenlendi. Operasyon bölgesinde güvenlik güçlerince yapılan aramada PKK'lı teröristlere ait 14 mayın ve 18 roketatar mühimmatı ele geçirildi.

Ele geçirilen patlayıcı ve mühimmatların operasyon bölgesinde imha edildiği bildir