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Herkes onu bu fotoğrafla tanımıştı: Remziye Tatlı hayatını kaybetti

Mustafa Kemal Atatürk'ün 1937 yılında Adana'yı ziyareti sırasında tanıştığı, ders kitaplarında birlikte çekilen fotoğrafları bulunan 99 yaşındaki Remziye Tatlı, hayatını kaybetti.

IHA30 Kasım 2020 Pazartesi 15:18 - Güncelleme: 30 Kasım 2020 Pazartesi 15:18
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1937 yılında Mustafa Kemal Atatürk’ün Adana’yı ziyaretinde İsmet Paşa Kız Enstitüsü’nde o dönem lise öğrencisi olan ve tarih dersini dinlerken çekilen fotoğrafı ders kitaplarına basılan Adana’da yaşayan Remziye Tatlı, dün gece hayatını kaybetti.

Remziye Tatlı’nın Atatürk’le çekildiği fotoğrafı anlatırken söylediği, “Atatürk sınıfımıza girdi. Hepimiz çok heyecanlandık, ayağa kalktık. ’Oturun, geleceğin kültürlü anneleri’ dedi. Atatürk çok şık giyinmişti. Bana çok yakın duruyordu. Neredeyse kolu koluma değiyordu ve onun kokusunu hissediyordum” cümleleri hafızalara kazındı.

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